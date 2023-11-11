AKP'nin, "81 ile üniversite" politikası çöktü: Eğitimli işsizler İŞKUR kuyruklarında

İŞKUR’un, “Mesleki Eğitim Kursları” verileri, AKP’nin, “81 ile üniversite” politikasının yakıcı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok” sözlerini de anımsatan verilere göre, Ocak-Ekim döneminde 11 bin 64 üniversite mezunu, iş bulmak umuduyla İŞKUR’un kurslarına başvurdu.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan genç işsizlik, hemen her yıl Türkiye’nin en yakıcı sorunları arasında yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsteyen herkese iş var" dese de giderek derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle işsizlik, kronik hale geldi. İŞKUR’un 2023 yılının Ocak-Ekim dönemine yılına yönelik verileri de işsizliğin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

2023’ün Ocak-Ekim döneminde iş bulmak ümidiyle İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına başvuranların yüzde 24,3’ünün ön lisans, lisans ya da yüksek lisans mezunu olduğu bildirildi. İŞKUR’un verileri, AKP’nin, “Her ile bir üniversite” politikasının yakıcı sonuçlarını ortaya koydu.

BİNLERCE YURTTAŞ İŞKUR KAPISINDA

Ocak-Ekim 2023 döneminde toplam 45 bin 425 kişi İŞKUR’un İşgücü Piyasası Programları’na katıldı. Katılımın bin 632’sinin Mesleki Eğitim Kursları’na, 43 bin 793’ünün ise İşbaşı Eğitim Programları’na yönelik olduğu belirtildi. Katılımcıların 24 bin 563’ünün kadın, 20 bin 862’sinin ise erkek olduğu öğrenildi.

Mesleki eğitim kurslarından yararlanan kursiyerlerin öğrenim durumlarına göre dağılımı ise dikkati çekti. Buna göre, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde iş bulmak amacıyla mesleki eğitim kurslarına toplam 966 ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu başvurdu. Aynı dönemde İşbaşı Eğitim Programları’na kayıt olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu sayısı ise 10 bin 98 ile ifade edildi.

ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ İÇİN KURSLARDA

Toplam kursiyer sayısının yüzde 24,3’ünü oluşturan üniversite mezunları ile diğer kursiyerlerin mezuniyet durumlarına göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

>> Okuryazar olmayan: 40

>> Okuryazar: Bin 210

>> İlköğretim: 13 bin 958

>> Ortaöğretim: 19 bin 153

>> Ön lisans: 6 bin 73

>> Lisans: 4 bin 882

>> Yüksek lisans: 108

>> Doktora: 1