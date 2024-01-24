AKP'nin Ankara ilçe adayları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı Ankara ilçe belediye başkan adaylarının listesi sızdı. Buna göre mevcut isimlerden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse liste dışı kaldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağı Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Başkentte AKP’den belediye başkanlığı yapan isimlerden sadece Mamak Belediye Başkanı Murat Köse liste dışında kaldı.

Köse’nin anketlerde başarısız çıkması ve 2023 seçimlerinde Millet İttifakı oylarının bu ilçede Cumhur İttifakı'nı geçmesi, AKP’de "aktör" değişikliğine gitmesine neden oldu. Köse’den boşalan adaylığa Asım Balcı getirildi.

ALTINOK’UN İSTEDİĞİ OLDU



Balcı’nın Mamak’a kaydırılması üzerine Altındağ’a ise yine eski Altındağ Belediye Başkanı olan ve Tarım Bakan Yardımcılığı'ndan seçim için istifa eden Veysel Tiryaki geldi.

Turgut Altınok’un ilçesi Keçiören’de ise AKP İlçe Başkanı Zafer Çoktan aday yapıldı. Keçiören’de Mustafa Ak ve Fatih Ünal’ın da adı geçiyordu. Çoktan’ın adaylığını Altınok’un istediği öğrenildi.

Kalecik’in MHP’ye bırakılması üzerine mevcut Belediye Başkanı Duhan Kalkan ise Çankaya adaylığına getirildi.

İŞTE AKP’NİN BAŞKAN ADAYLARI

Akyurt: Hilal Ayık (Mevcut)

Altındağ: Veysel Tiryaki (Eski Tarım Bakan Yardımcısı)

Bala: Ahmet Buran (Mevcut)

Beypazarı: Tuncer Kaplan (Mevcut)

Çamlıdere: Hazım Caner Can (Mevcut)

Çankaya: Duhan Kalkan (Kalecik Belediye Başkanı)

Çubuk: Baki Demirbaş (Mevcut)

Elmadağ: Eyüp Tekiner (AKP İlçe Başkanı)

Evren: Hüsamettin Ünsal (Mevcut)

Güdül: Muzaffer Yalçın (Mevcut)

Haymana: Özdemir Turgut (Mevcut)

Kahramankazan: Serhat Oğuz (Mevcut)

Keçiören: Zafer Çoktan (AKP İlçe Başkanı)

Kızılcahamam: Süleyman Acar (Mevcut)

Mamak: Asım Balcı (Altındağ Belediye Başkanı)

Nallıhan: İsmail Öntaş (Mevcut)

Pursaklar: Ertuğrul Çetin (Mevcut)

Sincan: Murat Ercan (Mevcut)

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik (Mevcut)

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan (AKP İlçe Başkanı)