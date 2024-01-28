AKP'nin Diyarbakır adayı 100 liraya bir tepsi simit almaya çalıştı, çocuğun yanıtı gündem oldu

AKP'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden, seçim ziyaretinde 100 TL'ye bir tepsi simit almaya çalıştı. Simit satan çocuk, Bilden'e "100 liraya simit gelmiyor ki" yanıtını verdi. Sosyal medya kullanıcıları, 100 TL'ye bir tepsi simit almaya çalışan Bilden'e tepki gösterdi.

AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, ziyaretleri sırasında simit satan bir çocukla karşılaştı.

O esnada yurttaşlarla selamlaşan Bilden "Yav sizi öpmeden buna para vereyim az bir şey" sözleriyle "Simidi dağıt" diyerek simitçi çocuğa 100 TL verdi.

Simit satan çocuk ise Bilden'e "100 liraya simit gelmiyor ki" yanıtını verdi. Bilden de çocuğun sözlerine verdiği cevapta "Beğenmiyorsun" ifadelerini kullandı.

Simit satan çocuğun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 100 TL'ye bir tepsi simit almaya çalışan Bilden'e tepki gösterdi.

Bilden, o anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından "Beğenmisen he… :)" notuyla paylaştı.