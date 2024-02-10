AKP'nin Diyarbakır adayından kayyumlar konusunda ikircikli tavır: Benimsemiyorum lakin…

100 liraya bir tepsi simit almaya çalışmasıyla gündeme gelen AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, kayyumlar hakkında konuştu. Net bir tavır ortaya koyamayan Bilden, “Kayyum, gönülden benimsediğim bir yöntem değildir. Lakin hatırlayın lütfen; birileri burada barikat kurdu ve özerklik ilan etti. Belli bir zorunluluktan dolayı kayyum atandı buralara” ifadelerini kullandı. Bilden ayrıca Diyarbakır’daki kayyum yönetimini övdü.

AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden ve İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilden, “Cumhuriyet tarihinden günümüze Kürt sorunu diye adlandırdığımız meselede en büyük adımları AK Parti atmıştır” iddiasında bulundu. Bilden sözlerine şöyle devam etti: “Bunun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Daha önce Kürtçe yayın yapan kanalların hiçbiri yoktu. Bundan sonra atılacak bir adım varsa Cumhurbaşkanımız elbette ki bu işleri çok daha iyi bilen ve adımları atabilen dünya lideridir.”

KAYYUM YÖNETİMİNE ÖVGÜ

Diyarbakır’ın kayyum döneminde hizmet gördüğünü söyleyen Bilden, “AK Parti’nin temel felsefesi millet iradesinin üstünlüğüdür. Halk ne karar verirse, sandıkta ne sonuç çıkarsa çıksın büyük bir saygı duyarız. Biz halkın hizmetkarıyız” dedi.

“Halkın kararları her zaman başımızın üstündedir. O nedenle kayyum, gönülden benimsediğim bir yöntem değildir” diyen Bilden, buna rağmen Diyarbakır'a kayyum atanmasını haklı görerek şunları dile getirdi:

“Lakin hatırlayın lütfen; birileri burada barikat kurdu ve özerklik ilan etti. Belli bir zorunluluktan dolayı kayyum atandı buralara. Eğer Diyarbakır halkı beni tercih ederse halkımızla beraber biz burayı yöneteceğiz. Hiçbir hukuk devleti kendisine başkaldıran, hendek kazıyan, kendi kentlerinde özerklik ilan edenleri kabul edemez ve etmez. Bunun sonucunda kayyum sistemi birkaç yıldır burada belediyelerimizi yönetiyor. Söylediğim gibi Diyarbakır’ımız şu an pırıl pırıl. Şu an Diyarbakır’ımız hizmet görüyor.”

“KENDİ PARTİMİN BELEDİYECİLİĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere “17 ilçenin tamamını alacaklarında kararlı olduklarını” dile söyleyen Bilden, şöyle konuştu:

“Ben kendi partimin belediyeciliğini Diyarbakırlılara göstermek istiyorum. Başkasının ne yaptığı, ne ettiği onları ilgilendirir. Ben yaklaşık 2 milyon Diyarbakırlının hepsinin oyuna talibim. Benim 25 gündür yaptığım çalışma da onu gösteriyor. Hiç kimsenin siyasi görüşüne, duruşuna bakmadan randevularımı alıyorum tüm odalara gidiyorum. Gittiğimde çok kısa kendimi tanıtıp, onların önerilerini alıyorum. Büyükşehir başta olmak üzere 17 ilçemizin 17’sini de alacağız. Cenabı hak bunu bize nasip edecek. Sebebi de şu; biz çalışıyoruz.”

100 LİRAYA BİR TEPSİ SİMİT ALMAYA ÇALIŞMIŞTI

AKP'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden, seçim ziyaretinde 100 TL'ye bir tepsi simit almaya çalışmasıyla gündem olmuştu.

Simit satan çocuk, Bilden'e "100 liraya simit gelmiyor ki" yanıtını vermişti. Sosyal medya kullanıcıları ise 100 TL'ye bir tepsi simit almaya çalışan Bilden’e ekonomiye uzaklığı nedeniyle tepki göstermişti.