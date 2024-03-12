AKP'nin İstanbul Adayı Murat Kurum'dan müjde ama Erzurumlulara

Kurum, "Buradan yiğit dadaşlara Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. 1 Nisan’dan sonra İBB olarak Erzurumlu kardeşlerimizin vakit geçireceği bir kültür merkezi yapacağız” dedi. Kurum, ayrıca Erzurum'da yapılan projeleri anlattı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de düzenlenen '12 Mart Erzurum İftar Sofrası’ programında seçmenleriyle bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AKP Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Erzurum Konfederasyon Başkanı Ali Murat Alatepe, milletvekilleri, STK temsilcileri de katıldı.

ERZURUM'DAKİ PROJELERİ ANLATTI

Erzurum’a yapılan projeler hakkında konuşan Kurum, Erzurumlulara da şu şekilde müjde verdi:

“Erzurum’da eserlerimizi görürsünüz. Ulu Camii’nin karşısına baktığınızda karşınızdaki kale sizi selamlar. Ulu Camii’nin yanındaki o muhteşem millet bahçesiyle birlikte şehrin çocuklarının, gençlerinin, Erzurumlu dadaşlarımızın huzur içerisinde vakit geçirdiğini görürsünüz. Az ileriye gittiğinizde Erzurum’da yapmış olduğumuz yeni kentsel dönüşüm projelerimizi görürsünüz. Erzurum’un istihdamına katkı sağlamak amacıyla sanayi sitesiyle alakalı çalışmalarımızı görürsünüz. Erzurum’un yarınları için mücadele etmiş bir kardeşinizim. Hiçbir zaman milletimizin bizden beklentilerini, taleplerini görmezden gelmeyeceğiz. Söz verip o sözleri unutanlardan olmayacağız. Buradan yiğit dadaşlara Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. 1 Nisan’dan sonra İBB olarak Erzurumlu kardeşlerimizin vakit geçireceği bir kültür merkezi yapacağız.”