AKP'nin itirazı reddedildi: Diyarbakır'da DEM Partili adayların mazbataları yarın verilecek

Diyarbakır il ve ilçe seçim kurulları, AKP’nin büyükşehir ve 13 ilçedeki itirazını reddetti. DEM Partili Serra Bucak ve Doğan Hatun'un mazbatalarını yarın saat 11.00'de alacak.

Diyabakır il ve ilçe seçim kurulları, Büyükşehir ve 13 ilçe için itirazları reddederek, DEM Partili adaylara mazbata verilmesine karar verdi. DEM Partili başkanlar mazbatalarını yarın alacak.

Diyarbakır’da AKP'nin büyükşehir ve 13 ilçedeki itirazları nedeniyle seçimi kazanan DEM Partili Serra Bucak ve Doğan Hatun'a mazbatalarını henüz alamadı.

İl ve ilçe seçim kurulları, Diyarbakır Büyükşehir ve 13 ilçe için itirazları redederek, DEM Partili adaylara mazbata verilmesine karar verdi.

MAZBATALAR YARIN VERİLECEK

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Abbas Şahin, yarın saat 11.00'de mazbatanın alınacağını, saat 12.00'de ise Şeyh Said Meydanı'nda toplanıp Büyükşehir Belediyesi'ne gideceklerini duyurdu.

DEM Parti X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Tüm Halkımızı Dağkapı Meydanında buluşmaya ve ordan hep birlikte Belediye binasına geçmeye davet ediyoruz." denildi.

Tüm Halkımızı Dağkapı Meydanında buluşmaya ve ordan hep birlikte Belediye binasına geçmeye davet ediyoruz. #DemDemaMeYe pic.twitter.com/dT5DwIiUiY — DEM Parti Amed İl Örgütü (@dempartiamed) April 7, 2024