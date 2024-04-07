AKP'nin itirazı reddedildi: Diyarbakır'da DEM Partili adayların mazbataları yarın verilecek
Diyarbakır il ve ilçe seçim kurulları, AKP’nin büyükşehir ve 13 ilçedeki itirazını reddetti. DEM Partili Serra Bucak ve Doğan Hatun'un mazbatalarını yarın saat 11.00'de alacak.
Diyabakır il ve ilçe seçim kurulları, Büyükşehir ve 13 ilçe için itirazları reddederek, DEM Partili adaylara mazbata verilmesine karar verdi. DEM Partili başkanlar mazbatalarını yarın alacak.
Diyarbakır’da AKP'nin büyükşehir ve 13 ilçedeki itirazları nedeniyle seçimi kazanan DEM Partili Serra Bucak ve Doğan Hatun'a mazbatalarını henüz alamadı.
İl ve ilçe seçim kurulları, Diyarbakır Büyükşehir ve 13 ilçe için itirazları redederek, DEM Partili adaylara mazbata verilmesine karar verdi.
MAZBATALAR YARIN VERİLECEK
DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Abbas Şahin, yarın saat 11.00'de mazbatanın alınacağını, saat 12.00'de ise Şeyh Said Meydanı'nda toplanıp Büyükşehir Belediyesi'ne gideceklerini duyurdu.
DEM Parti X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Tüm Halkımızı Dağkapı Meydanında buluşmaya ve ordan hep birlikte Belediye binasına geçmeye davet ediyoruz." denildi.
Tüm Halkımızı Dağkapı Meydanında buluşmaya ve ordan hep birlikte Belediye binasına geçmeye davet ediyoruz. #DemDemaMeYe pic.twitter.com/dT5DwIiUiY— DEM Parti Amed İl Örgütü (@dempartiamed) April 7, 2024
DİYARBAKIR SEÇİMİ
Diyarbakır'da AA verilerine göre DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük, yüzde 64.09 oy aldı.
AA verilerine göre AKP Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden yüzde 16.83 oy aldı.
Diyarbakır'da DEM Parti, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Sur, Kayapınar, Bağlar, Lice, Kulp, Çınar, Dicle, Hani, Ergani, Dicle, Silvan ve Kocaköy ilçelerini, AKP ise Hazro, Çermik, Çüngüş ve Eğil ilçelerini kazandı.