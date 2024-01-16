AKP'nin kumpas videosunda yer alan şoförün ifadesi ortaya çıktı

AKP'nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği kumpasta yer alan şoförün ifadesi ortaya çıktı. Yaşananlar nedeniyle mahçup olduğunu ve kendisine çok kızdığını belirten şoför İ.Ç., kumpas çekimin başlamasını ise "Çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek 'yinemi arıza yaptı, işe geç kaldık' şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandı" sözleriyle anlattı.

AKP'nin 2 gün önce İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği kumpasta yer alan şoförün ifadesi ortaya çıktı.

Şoför İ.Ç, sefer yaptığı sırada kendisine bir telefon numarası verildiğini ve arayan kişinin bir reklam çekimi için kendisini çağırdığını söyledi. Motor kapağının açıldığını ve bantlarla otobüsün yazılı bazı kısımlarının kapatıldığını anlatan şoför, "Çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek 'yinemi arıza yaptı, işe geç kaldık' şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandı" dedi.

Otobüsün arkadan itilmesiyle çekimin sona erdiğini anlatan İ.Ç., daha sonra kedisine resmi İETT görevlilerine gözükmeden çekim yapılan yerden ayrılmasının söylendiğini aktardı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı ifade tuanağına göre şoför İ.Ç. kumpası şöyle anlattı:

"Adım İ.Ç. yaklaşık 4 aydır Özel Halk Otobüsü şoförü olarak çalışmaktayım. 12.01.2024 tarihinde C-1056 kapı numaralı araçta 07:40 Taşocakları Hekimbaşı hattında sefere başladım. 08:50 civarında seferimi tamamladım. Daha sonrasında mal sahibi L.U.'Yu aradım. Araca hususi bir otomobilin sürttüğünü etek lambasının bir tanesinin kırıldığını söyledim. Kendisi sorun deil yaptırırız dedi. Yaklaşık yarım saat sonrasında kendisini aradım. Hekimbaşı Taşocakları dönüşünde araç bilgisayarından Filoya motor arızası vermemi sonrasında reklam çekimi için Bahçeköye atacağı konuma gitmemi söyledi. Taşocaklarına vardım arıza bildirimimi yaptım ayrıca telefonla da bildirim yaptım.

'REKLAM ÇEKTİKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Sonrasında atılan konuma 11:20 civarında vardım. Bana verilen telefonu aradım. Telefon numarası ...'dır. Çıkan şahıs 2 sokak ötede reklam çektiklerini 10-15 dakika içerisinde atılan konuma geleceğini söyledi. Beklemeye başladım ve geldiler. Arabayı durağın önüne stop edip beklememi söyledi. Sonrasında kapı numarasını sticker ile kapattılar, plakanın da harf kısmının sonuna büyük I harfi koydular. Arkadaki motor kapağını açtılar. İçine yapay duman ürettiğini düşündüğüm bir aparat yerleştirdiler. Ayrıca otobüsün etrafinda verilen talimatları yerine getirilmesinden anladığım kadarıyla figüran olduğunu düşündüğüm kişiler bekliyorlardı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra çekime başladılar.

'KURGU VE SENARYO DOĞRULTUSUNDA KAYIT BAŞLADI'

Çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek 'yinemi arıza yaptı, işe geç kaldık' şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandı. Sonrasında otobüsün arkasında daha önce yerleştirilen aparat marifetiyle çıkan dumana doğru gidildi. Çekimin devamında figüranlar ve başrol oyuncusu otobüsü arkadan iteklemeye başladılar. Çekim burada sona erdi. Bana konumu atan kişi işimiz bitti istersen yemek alıp gidebilirsin dedi. Yemek aldım aracıma bindiğim esnada görüştüğüm kişi burada İETT'den resmi görevli arkadaşlar var. Onlar fark etmeden acilen buradan gidin dediler. Zaten hareket halinde olduğum için çekim yapılan yerden gittim.

'ÇOK MAHCUBUM'

Sonrasında mal sahibi E. hoş bir durum olmadığını İETT'den yetkili arkadaşların burada olduklarını, inşallah bir sorun olmaz diye söyledi. O da bana sorun olmayacağını söyledi. Sonrasında yoldayken arıza giderilmiştir ve iletişim talebimi araç bilgisayarı üzerinden Filoya ilettim. FSM köprüsüne yaklaştığım esnada Filo'dan beni aradılar. Yaşanan olayı bildiklerini ve telefonda konuyu burada belirttiğim gibi özünü özetle anlattım. Filoyu tekrar aradım kendilerine aracıma hangi atandığını ve nereden başlamam gerektiğini sordum. Kendileri 18:00 15 TY hattında hat başından başlayabileceğimi söylediler. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, böyle bir olaya alet olduğum için kendime kızıyorum. Ve çok mahcubum."