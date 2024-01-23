AKP'nin rakipleri artıyor: Yeniden Refah'ın ardından BBP de aday çıkaracağını açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, belediye seçimlerinde aday gösterecekleri iller konusunda "Seçimlere hazırlanıyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehirler hariç illerde aday göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında partisinin Sivas'ta ve İstanbul'un ilçelerinden aday çıkaracağını söyledi.

Mart ayında yapılacak 2024 Yerel Seçimleri öncesi ittifaklarda ayrışmalar sürüyor.

BBP'DEN SİVAS ÇIKIŞI

Cumhur İttifakı'nda Yeniden Refah Partisi’nden sonra Büyük Birlik Partisi de yerel seçimlerde benzer bir yol haritası izlemeye başladı.

Haber Global'de Buket Aydın’ın sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas'ta ve İstanbul'un ilçelerinden aday çıkaracağını açıkladı.

Destici, partisinin pazar günü Sivas ve bölge illerinde aday tanıtım toplantıları gerçekleştireceğini, 27 Ocak'ta ise İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını duyurdu.

Destici, "Seçimlere hazırlanıyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehirler hariç illerde aday göstereceğiz. Bize işbirliği ihtiyacı olan yerlerde değerlendirebiliriz ama bu benim kararım değil, arkadaşlarımızla görüşeceğiz" dedi.

AKP'nin Sivas adayını tabanlarının kabul etmediğini söyleyen Destici, “Biz Sivas'ı istedik ama bir pazarlık olarak değil. BBP'nin tabanının motivasyonun arttırılması lazım. O yüzden Sivas'ın verilmesi ile taban motive olur. AKP Sivas adayını açıklayınca bunu kabul edilmediğini gördük, biz de kendi adayımızı açıkladık” ifadelerine yer verdi.



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