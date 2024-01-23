AKP'nin Yeniden Refah'a götürdüğü teklifin ayrıntıları ne?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altunöz, AKP'nin kendilerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de meclis üyelikleri teklif ettiklerini açıkladı. Altunöz, "İttifakla alakalı hevesimiz yok. İttifakın bize getirdiği bir şey yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altunöz, AKP ile ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Altunöz, AKP'nin kendilerine ne teklif ettiğini açıkladı.

Altunöz, "İstanbul, Ankara ve İzmir’de meclis üyelikleri. Biz de 'Meclis üyeliğiyle gelmeyin, kabul etmeyiz. Partimizin gücüne uygun teklif getirin ki görüşelim' dedik. Sonra görüşme trafiği kesildi" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da şu, Ankara’da bu ilçe gibi bir talebimiz olmadı" diyen Altunöz, şunları söyledi: "AK Parti bütün yerleri açıkladıktan sonra bize ne teklif edecek ki? Teklif edeceği bir şey kalmadı. AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını desteklediğimiz takdirde oyumuzun yüzde 30-35’i gidiyor. Ben destek veriyorum. Ee? Karşılığını almak isterim."

"AKP karar değiştirmedi. İstanbul ve Ankara’yı CHP almasın diye aday çıkarmama gibi bir karar alır mısınız?" sorusuna Altunöz, "Almayız. Biz adayımızı çıkarırız. Cumhur İttifakı içinde biz yapmamız gerekeni fazlasıyla yaptık. Yerel seçimde beka meselesi de yok" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME YAPILDI

Saymaz, AKP ile Yeniden Refah'ın dün görüştüğünü ifade etti.

Altınöz ile yeniden görüşen Saymaz, konuşmayı aktardı.

"Göreceğiz, bakalım ne diyorlar. İttifakla alakalı hevesimiz yok. İttifakın bize getirdiği bir şey yok" diyen Altunöz, "İmamoğlu’na İstanbul’u vermeme gibi bir prensiple mi hareket mi ediyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Öyle bir prensip olmaz. Biz adayımızla girip seçimi kazanmak istiyoruz. İmamoğlu da bizim rakibimiz."