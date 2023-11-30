AKP Osmaniye İl Başkanı istifa etti

AKP Osmaniye İl Başkanı Servet Bekiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "1,5 aydır, serumlar ve doktor gözetiminde görevimi yerine getirmeye çalıştım" diyerek sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, görevinden istifa etti.

Servet Alibekiroğlu, istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Alibekiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "1,5 aydır, serumlar ve doktor gözetiminde görevimi yerine getirmeye çalıştım" diyerek sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Alibekiroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Öncelikle, il başkanlığı görevim sürecinde, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve genel merkezimizin desteği ile bu önemli görevi üstlendik. 1,5 aydır, serumlar ve doktor gözetiminde görevimi yerine getirmeye çalıştım. Genel merkezimiz, bu süreci yakından takip etti ve her zaman arkamızda durdu. Ancak bu zor dönemde Osmaniye'deki seçim hazırlıkları ve sağlık sorunlarımın etkisiyle, görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Dün itibarıyla genel merkeze sunduğum dilekçe ile AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevinden affımı talep etmiş bulunmaktayım."