AKP seçim yenilgisi için komisyon kurdu: SETA koordine edecek

AKP, 31 Mart seçim yenilgisi için 4 ayrı komisyon kuruldu. Bir bakan, bir genel başkan yardımcısı ve bir akademisyenin de yer aldığı komisyonları SETA koordine edecek. Hazırlanan rapor, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir kan kaybı yaşayan AKP, seçim yenilgisini araştırmak için komisyon 4 ayrı komisyon kurma kararı aldı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, seçim sonuçlarını değerlendirmek için kurulan komisyonlarda bir bakan, bir genel başkan yardımcısı ve bir akademisyen yer alıyor.

Strateji heyetiyle irtibatlı olarak çalışacak olan komisyonları Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) koordine edecek.

Nerede yanlışlar yapıldığı, seçim yenilgisinin sebepleri detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Sandığa gitmeyen seçmenin hangi sebeplerle sandığa gitmediği, oy tercihini değiştiren seçmenlerin hangi sebeple tercih değişikliği yaptığı araştırılıyor.

Hazırlanan raporlara göre hangi bölgede nasıl bir yol izleneceği, teşkilatta değişiklik yapılacak ise nasıl bir değişiklik yapılacağı belirlenecek.

Hazırlanacak detaylı raporlar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.