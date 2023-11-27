AKP Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda sorun yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Cumhur İttifakı'nda kriz olduğuna ilişkin tartışmaya da değindi ve "Cumhur İttifakında herhangi bir sorun yok." dedi.

Güncel 27.11.2023 18:03 Giriş: 27.11.2023 18:03

Güncelleme: 27.11.2023 18:11 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: AA

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhur İttifakı'nda kriz olduğuna ilişkin tartışmaya da değindi ve "Cumhur İttifakında herhangi bir sorun yok." dedi. Çelik, "Türkiye'nin güvenliği demek NATO'nun güvenliği demektir." ifadelerini kullandığı açıklamasında "F-16 ve F-35'te sürekli yeni bahaneler öne sürüyorlar." diye konuştu. NE OLMUŞTU? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 açıklamasının ardından Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu gündeme gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına ilişkin, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Milletvekili seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" değerlendirmesini yapmıştı. 'Erdoğan, Bahçeli’yi demişti. atacak' eleştirilerine çıkışan Bahçeli, "Hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik" dedi. Ayrıntılar geliyor