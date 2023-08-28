AKP Sözcüsü Çelik: MKYK'miz 7 Ekim tarihinde büyük kongremizin yapılması kararını onaylamıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, "MKYK'miz 7 Ekim tarihinde büyük kongremizin yapılması kararını onaylamıştır​​​​​​​. Büyük kongrelerimizde Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar önümüzdeki ayların, yılların hangi siyasetler temelinde değerlendirileceğini ortaya koyması bakımından önemlidir" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda partisinin büyük kongre tarihinin ele alındığını belirten Çelik "MKYK'miz 7 Ekim tarihinde büyük kongremizin yapılması kararını onaylamıştır​​​​​​​. Tabii bizim büyük kongrelerimiz her zaman için partimizin tarihi açısından vazgeçilmez niteliklere ve özelliklere sahip olduğu kadar aynı zamanda Türk demokrasisi açısından da önemli kilometre taşları teşkil eder. Büyük kongrelerimizde Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar önümüzdeki ayların, yılların hangi siyasetler temelinde değerlendirileceğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Dolayısıyla 7 Ekim'de de güçlü değerlendirmeler yapılacağını ifade etmek isterim." diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Çelik, şunları söyledi: "Tabii en önemli konulardan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimlerdir. Milletimizin huzuruna gideceğiz ve yerel yönetimlerle ilgili olarak bir kere daha yapılanları, milletimizin onayına arz edeceğiz. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın MKYK toplantılarımız ve MYK toplantılarımız öncesinde bildiğiniz gibi kapsamlı bir değerlendirmesi olur. Bu bağlamda hem de MKYK'mıza hem de bütün teşkilatlarımıza önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanma konusunda talimatlarını vermişlerdir. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere geçtiğimiz dönemde hizmetsizlikle karşı karşıya kalan, milletimizin arzu ettiği şehir yönetimlerine kavuşamayan şehirlerimizin, büyükşehirlerimiz ve diğer şehirlerimiz başta olmak üzere yeni dönemde yeniden güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için, Cumhur İttifakı'nın yönetimde olmadığı yerlerde bunun güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi için gereken değerlendirmeleri yaptılar, talimatları verdiler."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Seçim tek başına siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ömer Çelik şöyle konuştu:

"Biz dışarıdan baktığımızda gördüğümüz şudur; normal şartlar açısından ağır bir yenilgi almıştır. Büyük iddialarla bir yedili masa kurmuştur. Siyasi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu masanın ortaklarının her birinin tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye dönük ağır eleştirileri vardır. Hatta masanın içerisinde yer alanların masanın siyasi denklemine, mitinglerde yapılan çoklu konuşmalara kadar her konuda değerlendirmeleri vardır. Bu masanın küçük ortakları, kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia etmektedirler. Neticede de büyük bir siyasi yenilgiyle karşı karşıya kalmıştır. Normal bir siyasetçinin, bırakın bir genel başkanı, bu kadar girift ilişkilerden sonra bir hesap vermesi veya bir açıklamada bulunması gerekir. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir şekilde açıklama yapamayacağı durumlar söz konusu olduğu için sürekli olarak konuyu kaybettiği seçimin meşruiyetini tartışmaya açma gibisinden bir noktaya getiriyor. Bu konuda da aklı başında hiç kimseden destek almayacağı açıktır, demokrasiyi içine sindirmiş hiç kimseden de destek almayacağı açıktır. Zaten CHP içinden de bir desteği yoktur. Fakat burada tehlikeli bir oyun oynamaktadır. O da şu, kendi koltuğunu korumak için Türkiye'nin demokrasisini zehirlemek için hiçbir teşebbüsten kaçınmayacağını göstermektedir."

Seçim sonuçlarının bu şekilde tartışılmasına "Yassıada rejimi"nden itibaren aşina olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Tabii ki demokrasimizi savunacağız. Tabii ki sivil siyaseti savunacağız. Sivil siyasete dönük geçmişte vesayet makamlarından gelen bu saldırıların bugün Kılıçdaroğlu'nun dilinde hayat bulmasının ne kadar vahim olduğunu büyük milletimize bir kere daha arz ediyoruz."

Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki vesayetin taşıyıcısı olmaya aday olduğunu" söyledi.

YAKIN ZAMANDA SOÇİ’YE ZİYARET OLACAK

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl krizine ilişkin Rusya'nın Soçi kentini ziyaret edeceğini belirterek, "O ziyaret sonrasında bu konuda yeni gelişmelerin olacağını, yeni aşamalara geçilebileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

BAHÇELİ’NİN AKŞENER’İN AÇIKLAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya yönelik eleştirileri ile "İttifaksız bir yola gidelim" çağrısına, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Açıklamanın ciddiye alınacak bir tarafı yok" dediğinin hatırlatılması üzerine Çelik, Bahçeli'nin, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin altını bir kere daha çizdiğini söyledi.

Çelik, Bahçeli'nin bu kritik dönemde birlik ve beraberliği güçlü şekilde vurgulamasının kıymetli olduğunu kaydetti ve "Tabii orada Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği çelişki son derece kıymetlidir. Daha birkaç ay öncesine kadar neredeyse her biri birer cumhurbaşkanı yardımcılığı almak isteyen, milletin önüne bu tabloyla çıkan ve cumhurbaşkanı yardımcılığı karşısında işte altılı, yedili masa kuranlar, bugün her biri tek başına hareket edeceğini, diğerlerinin yanlış yaptığını söylüyor. Peki o zaman seçim süreci döneminde hangi birliktelik üzerine hareket ettiniz? Seçim döneminde verdiğiniz sözler hangi denklem üzerine, hangi anlaşmalar üzerine verildi?" diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti: "Ama şimdi bakın özeleştiri yapmak yerine ya da millete hesap vermek yerine her biri çıkıyor iki şey yapıyor. Bir diyor ki her bir parti, 'Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı.' diyor. Şimdi CHP seçmenine bu kadar haksızlık yapılıyor, CHP'ye gönül veren değerli vatandaşlarımıza bu kadar incitici söz, bu ittifak ortakları içerisinden söyleniyor ama Sayın Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, CHP tabanındaki değerli vatandaşlarımızı incitecek bu sözler karşısında suskun kalıyor.

Diğer partiler aynı zamanda ikinci bir şey söylüyor. Her biri de yeni dönemde kendi başına hareket edeceğini söylüyor. Gerçi daha sonra 'Önümüze başka bir tablo çıkarsa onu değerlendiririz.' diyenler de var. Bunlar, siyasetin adabıyla, millete söylenecek sözün ağırlığıyla bağdaşmayan, bununla uyuşmayan, buna yakışmayan yaklaşımlardır. Dolayısıyla artık bu mesele ciddiyetsizlik boyutuna varmıştır. Nihayetinde kimin ne yaptığı, kimin hangi iç işi olduğu ya da altılı ittifakın iç işinin ne olduğu bizi ilgilendirmez ama millete dönük bir saygısızlık varsa siyasal alanda olduğumuz için kuşkusuz bu da bizi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bunun ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır ama bütün bu tablo içerisinde bizim büyük milletimize söylediğimiz Cumhur İttifakı birlik, beraberlik içerisinde yoluna devam etmektedir."