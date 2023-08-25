AKP ve kayyumlar belediyeleri batırdı

Ülkedeki 30 mahalli idarenin toplam 10,5 milyar TL’lik hazine borcunun 6,7 milyar TL’sinin, AKP’li başkanların ya da kayyumların yönettiği belediyelere ait olduğu açığa çıktı. En borçlu belediye ise yine Kocaeli oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye'de giderek derinleşen yoksulluğu yok sayan harcamalara imza atan AKP’li belediyelerin bütçede yarattığı tahribat, resmi verilere yansıdı. Yerel yönetimlerin Hazine borcunun büyük bölümünün, AKP’li isimlerin idaresindeki belediyelere ait olduğu belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21 Ağustos’ta güncellediği verilere göre, Türkiye’deki 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 504 milyon TL’ye ulaştı. Toplam 10,5 milyar TL’lik borcu 14 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkati çekti.

Buna göre, 30 mahalli idarenin 10,5 milyar TL olan toplam Hazine borcunun 6 milyar 698 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını Ağustos 2023 itibarıyla yine kimseye kaptırmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 229 milyon TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 941 milyon bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 353 milyon TL olarak geçti.

YEREL YÖNETİMLER BORÇ BATAĞINDA

•Batman Belediyesi (kayyum): 336 milyon 56 bin TL

•Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 759 milyon 623 bin TL

•Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 414 milyon 726 bin TL

•Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 73 milyon 960 bin TL

•Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (AKP): 34 milyon 274 bin TL

•Siirt Belediyesi (kayyum): 71 milyon 254 bin TL

•Sivas Belediyesi (AKP): 264 milyon 414 bin TL

•Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (kayyum): 216 milyon 584 bin TL