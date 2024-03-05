AKP ve MHP yıkım ittifakıdır

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Dersim'de halk buluşmasına katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kimseyi ötekileştirmedik" sözlerine değinen Bakırhan, "21 yıldır Alevileri, Kürtleri ötekileştiriyorlar. Erdoğan, Alevilere ‘tür’ diyor. Daha Aleviliğin ne olduğunu bilmiyor. Kürtleri açlıkla, cezaevleriyle ötekileştiriyor. ‘Kadın da olsa çocuk da olsa gözünün yaşına bakmayın, gereğini yapın’ diyor. Dersim topraklarını HES’lerle doldurdular. Yetmedi, Dersim’ de sermayedarlara 150 tane maden ruhsatı verdi. Bu ruhsatlar için elimizden geleni yapacağız. Doğamızı talan etmek, elimizden almak istiyorlar” diye konuştu. Gülistan Doku’nun hala bulunamamasına tepki gösteren Bakırhan, “Bir gün yönetim olduğumuzda onların katlettikleri, yok ettikleri, kaybettikleri her şeyin hesabını soracağız. Dersim’in dört bir tarafı kameralarla dolu ama Gülistan Doku henüz bulunamadı, akıbetini bilmiyoruz." dedi.

25 yıllık demokratik yerel yönetimler deneyimleri olduğunu ifade eden Bakırhan, “Bundan sonra kesintisiz yerel yönetim pratiğimizi Dersim İttifakı'yla birlikte burada hayata geçireceğimizi biliyorum. AKP ile MHP iktidarı yıkım iktidarıdır. İnşallah o yıkımı onaracak olan da DEM Parti’dir, Dersim İttifakı’dır, emekçilerdir" ifadelerini kullandı.