AKP ve Yeniden Refah heyetleri bir araya gelecek: İttifak kararı çıkacak mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yarın gerçekleştireceği ve partisinin yerel seçimlere ilişkin yol haritasını aktarması beklenen açıklaması iptal edildi. AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin bu akşam ittifak görüşmeleri için bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararını pazartesi günü duyurması bekleniyor.

Siyaset 01.02.2024 15:58 Giriş: 01.02.2024 15:58

Güncelleme: 01.02.2024 16:09 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın (2 Şubat Cuma) duyuracağı açıklanan yerel seçim kararı açıklaması iptal edildi. AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ittifak görüşmeleri kapsamında bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. Fatih Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi günü (5 Şubat) açıklaması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni bir görüşme olmayacağı mesajını vermişti. Kılıç, "Heyetler arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlandı. Bundan sonrası için yeni bir görüşme yapmaya gerek kalmadı. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Yeniden Refah’tan ittifak açıklaması: Yeni bir görüşme yapmaya gerek kalmadı