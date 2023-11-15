AKP'ye geçen Hatipoğlu'ndan 'belediye başkanlığı' sinyali

İYİ Parti'den istifa ederek 'transfer ücreti' karşılığında AKP'ye geçtiği iddia edilen İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de belediye başkanlığına aday olmak istediğini söyledi.

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan ve 'transfer ücreti' aldığı iddia edilen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçiş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Hatipoğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. "Ben aday olmak tabii ki isterim" diyen Hatipoğlu, Eskişehir'i AKP belediyeciliğiyle tanıştırmak istediğini söyledi.

Hatipoğlu, Habertürk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aday olma ihtimalim var. Tabii ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Ben tabii ki istiyorum. Ben memleketimde 25 yıldır hizmet görmeyen bir sanayiciyim. Yılmaz hocamız sağolsun Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama zamana yenilme gibi bir şey var. Eskişehir yeterli kaynaklardan yaralanamadı. Bizim kronikleşmiş çok büyük sorunlarımız var. Ortada bir sıkıntı var. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Eskişehir'i tanıştıracağız."

ŞİRKETİNİN TEŞVİK ALDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

Partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını öne sürerek istifa etmesinin ardından 'transfer ücreti' karşılığı AKP'ye geçtiği iddia edilen eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, şirketinin teşvik aldığını doğrulamıştı. Hatipoğlu, "Şirketin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur" demişti.