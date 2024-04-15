AKP'ye yönelik eleştirileri sebebiyle istifası istenmişti: Saffet Sancaklı MHP'ye döndü

Yerel seçim sürecinde AKP'ye yönelik eleştirileri sebebiyle partisi tarafından istifası istenen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine döndü.

AKP'ye yönelik eleştirileri sebebiyle yerel seçim sürecinde istifası istenen Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) döndü.

14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde MHP'den Kocaeli Milletvekili seçilen ve 2023'ün Aralık ayında partisinden istifa eden Saffet Sancaklı, tekrar MHP'ye döndü.

TRT'nin haberine göre Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine partiye yeniden üye oldu.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Sancaklı'nın 2024 yerel seçimleriyle ilgili yaptığı açıklaması sonrasında, önce MHP Genel Başkanı tarafından bu açıklaması eleştirilmiş ve bunun üzerine parti yönetimi tarafından istifası istenmişti. Sancaklı, 9 Aralık 2023'te MHP üyeliğinden istifa etmişti.

SANCAKLI NE DEMİŞTİ?

Sancaklı, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın Kocaeli adaylarının tamamının AKP'den gösterilmesi durumunda parti tabanında kızgınlık olacağını söylemişti.

TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlayan Sancaklı, AKP'nin eski milletvekillerinden, yeni dönemde MKYK’ye giren İlyas Şeker’in geçen seçim döneminde yaptığı "Ne gerek var. Belediyeleri birlikte yöneteceğiz" sözlerini hatırlatmış, o dönem o sözleri anlayışla karşıladıklarının altını çizerek şöyle konuşmuştu:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP’nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Bekliyoruz. Süreç nasıl olacak, bakacağız. Bizim arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben onlara gerekli bilgileri de verdim. Birkaç güne kadar çalışma bitecek. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şayet Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim."