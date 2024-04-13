AKP yıllarca halktan gizlemişti: CHP’nin kazandığı Bayrampaşa’da, Belediye Meclisi canlı yayınlanacak

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçen Bayrampaşa Belediyesi, ilk Meclis toplantısında Meclis toplantılarının canlı yayınlanması yönünde karar aldı.

Haber Merkezi

Yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçen İstanbul’daki Bayrampaşa Belediyesi’nin Meclis toplantıları canlı yayınlanacak.

AKP’liler yıllardır Belediye Meclisi’nin canlı yayınlanmasına engel oldu. Hatta CHP’li Meclis üyeleri en 28 defa Meclis’in canlı yayınlanması için teklif verdi.

Fakat tüm teklifler AKP grubunun oy çokluğuyla reddedildi.

Belediyenin CHP geçmesiyle birlikte, ilk Belediye Meclis toplantısında Meclis’in canlı yayınlanmasına karar verildi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Atilla Özen BirGün’e yaptığı açıklamada, “Şeffaflığın sağlanması ve yerelde katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi için önemli bir aktör olan Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınlanması artık mutat bir faaliyetken, keşke Bayrampaşa bunun gerçekleşmesi için 2,5 yıl beklemeseydi” dedi.