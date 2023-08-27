AKP’de İstanbul için bir isim daha gündeme geldi

2019’daki yerel seçimlerde İstanbul’u kaybeden AKP, kenti yeniden almak için çabalarını sürdürüyor. İddiaya göre son dönemde İstanbul için yeni bir isim daha gündeme geldi.

Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından iktidarın gözü yerel seçimlere döndü. AKP’de son dönemde İstanbul için gündeme gelen isimler arasına bir yenisinin daha eklendiği iddia ediliyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, son günlerde kulislerde ismi geçen kişi eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.

4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilen Muş’un adının da adaylar arasında sayılması gerektiğini söyleyen bir partiliye göre İstanbul için “kurallı, kontrollü iş yapacak çalışkan” bir isme ihtiyaç var. Habere göre eski Bakan Muş da bu işi yapacak isimler arasında gösteriliyor.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için özellikle eski bakanların adı geçiyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu adı en çok geçen bakanlar arasındaydı.