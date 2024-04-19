AKP’de Rolex 'kazası': “Biz bu milletin ta kendisiyiz” diye paylaştığı fotoğrafı sildi

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaştı; Yenişehirlioğlu gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın tepki toplayan ıstakoz paylaşımına ilişkin tepkiler sürerken, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık saatle poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi.

Sosyal medya kullanıcıları, ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumlarıyla tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını sildi.

ISTAKOZ TARTIŞMASI

AKP milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakoz tartışma konusu olmuş, bir ikinci “ıstakoz” vakası da Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti.

Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti.

Istakoz paylaşımı tepki çeken AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Meclis’e gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özür dilediği, Erdoğan'ın “Çok üzgünüm” diyen Bursalı'ya cevap vermediği öğrenilmişti.

SAATİN İKİ MODELİ VARAKP’li Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre; saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor.



Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor.