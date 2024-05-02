AKP’deki protokol kuralları Özgür Özel için değiştirildi: Neydi, ne oldu?

Yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olarak sandıktan çıkan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi’nde Erdoğan ile bir araya geldi. Protokol kuralları için özel çalışma yapılan görüşmede, AKP’nin daha önce uyguladığı oturma düzeninin Özgür Özel için değiştirildiği görüldü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi’nde partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Uzun süredir beklenen kritik görüşmede iki ismin hangi protokol kurallarıyla bir araya geleceği de merak konusuydu.

AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeden gelen ilk görüntüler, Erdoğan’ın daha önceki görüşmelerinden farklı protokol kuralları uygulandığını ortaya koydu.

Erdoğan daha önce de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dönemin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi birçok isimle AKP Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

Daha önceki görüntülerde, Genel Merkez’deki görüşme düzeninin Erdoğan’ın ortada tek kişilik bir koltukta oturduğu, misafirlerinin ise sağına ve soluna konulmuş uzun koltuklara oturtulduğu göze çarpıyordu.

Ancak bugün gerçekleşen Özel-Erdoğan görüşmesinde ise bu uygulama değiştirildi. Erdoğan yine ortada tek kişilik bir koltukta otururken Özel’in ise Erdoğan’ın sağına konmuş, görece biraz daha küçük tek kişilik bir koltuğa oturtulduğu görüldü.

Özgür Özel’e eşlik eden ve görüşme öncesinde protokol kullarıyla ilgilenen emekli büyükelçi Namık Tan ile Erdoğan’a eşlik eden Mustafa Elitaş da, ortadaki koltukların devamına yerleştirilen diğer koltuklara oturdu. Öte yandan, Erdoğan'ın solundaki diğer koltuğun ise boş bırakılmasının protokolde eşitliği sağlamak için yapıldığı tahmin ediliyor.

Erdoğan’ın daha önce yaptığı görüşmelerde çekilen bazı fotoğraflar şöyleydi:

Erdoğan ve Mustafa Destici

Erdoğan ve Muharrem İnce

Erdoğan ve Fatih Erbakan

Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu

Erdoğan ve Özgür Özel’in görüşmesinde ise bu kareler servis edildi: