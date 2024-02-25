AKP’den Atatürk’e hakaret eden Yılmaz’a ilişkin açıklama

AKP’li Ömer Çelik, AKP’li Şevki Yılmaz’ın Osmanlı düğününde Atatürk’e hakaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Geçmişte de Atatürk'e hakaretten yargılanan Şevki Yılmaz’ın 2. Abdulhamit’in torunun düğününde Atatürk için “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” demesine AKP’den yanıt geldi

Adana'da açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz" dedi.

Yılmaz’ın sözlerine değinen Çelik, şunları söyledi: "Dini değerlerimizle, geleneklerimizle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz."

NE OLMUŞTU?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftin bir başka nikah şahidi ise eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alarak düğünde konuşan Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Ortaylı'nın bu sırada sağına dönüp bir şeyler söylediği görüldü.

Ortaylı'nın tavır göstermemesi sosyal medyada tartışmalara neden olurken kendisinden açıklama geldi.

Ortaylı, yaptığı yazılı açıklamada "Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâIıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır" dedi.