AKP’den CHP’ye geçmişti: Bin 300 nüfuslu Mazgirt'te 45 milyon TL borç bırakıldı

AKP'den CHP'ye geçen Dersim'in Mazgirt ilçesinde AKP döneminden icralar haricinde 45 milyondan fazla borç kaldığı açıklandı. Yeni belediye başkanı Ümit Tayhava, icralarla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Dersim'in Mazgirt ilçesinde AKP’li Murat Becerikli döneminden 45 milyon TL'den fazla borç kaldığı açıklandı.

Yeni Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava "Belediyemizin şuan 45 milyon 534 bin lira borç var icralar hariç. İcralarla ilgili bir bilgimiz yok ciddi borcumuz var bu borçların altından nasıl kalkacağız düşünüyoruz." dedi.

"İCRALAR HARİÇ 45 MİLYON BORÇ VAR"

Artı Gerçek'ten Evren Demirdaş'ın haberine göre, ilçe belediyesinde bir önceki dönem harcamalarda fahiş fiyatlarla faturaların kesildiğini belirten Mazgirt Belediye Başkanı CHP’li Ümit Tayhava, “Belediyemizin şuan 45 milyon 534 bin lira borç var icralar hariç. İcralarla ilgili bir bilgimiz yok ciddi borcumuz var bu borçların altından nasıl kalkacağız düşünüyoruz. bizden önceki belediye başkanının döneminde saçma sapan fahiş fiyatlarla alımlar yapılmış. İller bankasından 6 ayda bir gelen destek amaçlı 1 milyon 300 bin lira para var. Seçimleri kazanmamızın ardından belediyeye gelen bu paranın bir kısmı personel maaşları ve diğer borçlara dağıtılmış” diye konuştu.

"18 BİN LİRALIK ALIMA 333 BİN LİRA FATURA KESİLMİŞ"

Alınan malzemelerle ilgili bir bilginin olmadığını sadece faturaların olduğunu söyleyen Tayhava, “Şuan belediye bünyesinde 200 bin lira belediyeye bağlı şirketimizde ise 190 bin lira olmak üzere 390 bin lira kasamızda para var. Belediyenin durumu sıkıntılı bakkal defteri gibi bir gider gösterilip fatura kesilmiş. İş eldiveni, boru, çay demliği, tarzında belediyeye yapılan malzeme alımının toplamda 18 bin lira cüzi bir fiyatı olmasına bu alımlara 333 bin lira fatura kesilmiş. Bu aydan sonra ekonomik olarak sorunlar yaşayabiliriz gelen para ucu ucuna personel maaşlarına yetecek gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.