AKP’den çiftçiye bir darbe daha: "Gıda maliyetleri artacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Çiftçi Destek Kredisi faizlerine yapılan artışa tepki göstererek, gıda fiyatlarında artış yaşanacağını belirtti. Karabat, hükümete kararın düzeltilmesi yönünde çağrıda bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl ‘müjde’ olarak duyurduğu Çiftçi Destek Kredisi faizlerinde artış yapıldı.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Çiftçilere dahi duyurulmadan yapılan bu artış dolayısıyla üreticiler ciddi manada mağdur edildi. Bu artış gıda maliyetlerini daha da artıracak” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Karabat, “Maliye Bakanı Şimşek’in daha 2 gün önce kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi gerektiğinden bahsediyordu. Bu adım üretimi desteklemek bir yana zaten bitme noktasına getirilen tarımı daha da çıkmaza sokacaktır” diye konuştu.

Alınan kararın büyük bir hata olduğunu ifade eden CHP’li Karabat, hükümete kararın düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

Karabat’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Enflasyon ile mücadele eder gibi yapan AKP, yine bir skandala imza attı. Çiftçilerin sabit faizle kullandıkları Çiftçi Destek Kredileri, esnek faize çevrildi. Üstelik Ziraat Bankası bunu yaparken çiftçilere haber bile vermedi.

Çiftçinin yüzde 10-20 seviyelerinden çektiği kredi faiz oranı yüzde 52’yi aştı. Çiftçiler kredi taksit ödemeleri yaparken şok oldular. Esnek faize geçildiği ve yüksek faizle ödeme yapmaları gerektiği çiftçilere söylendi.

Peki, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi kredisini duyururken ne demişti?

ÇİFTÇİLERİN SABİT FAİZLİ KREDİLERİ ESNEK FAİZE ÇEVRİLDİ!

1-Enflasyonla mücadele eder gibi yapan AKP, yine bir skandala imza attı. Çiftçilerin sabit faizle kullandıkları #Çiftçi Destek Kredileri, esnek faize çevrildi. Üstelik Ziraat Bankası bunu yaparken çiftçilere haber vermedi. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 29, 2024

"AKP YÜKSEK MALİYETLERLE ÇİFTÇİNİN MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR"

‘İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz, hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecekler. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır’

Gıda enflasyonu, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) oldukça üzerindedir. Halkın en az yüzde 80’i gıda enflasyonundan etkilenirken, tarımda maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. Ancak AKP, yüksek faizlerle çiftçinin maliyetlerini artırıyor.

Her zaman vurguluyoruz: Halkın ana tüketim ürünlerinde maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Vatandaşlar niteliksiz ve sağlıksız beslenmek zorunda kalıyor. İşinize gelince faiz haram diyorsunuz. Çiftçiden alınca mı helal oluyor?”