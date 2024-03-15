AKP’den İstanbul ve Ankara anketleri açıklaması

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara’da önde olduklarını iddia ederken İstanbul’da da son düzlükte ‘ipi göğüsleyeceklerini’ öne sürdü.

Son 1 ay içerisinde açıklanan aralarından AKP’ye yakın şirketlerin de yaptırdığı anketlerin hepsinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mevcut belediye başkanı ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’u geride bırakıyor. Ankara hakkındaki anketler de AKP’nin adayı Turgut Altınok’un Kurum’la benzer bir durumda olduğunu gösteriyor.

Ancak AKP’liler adayları hakkında kendi yaptıkları anketlerin iyi gittiğini iddia ediyor. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı CNN Türk programında buna benzer açıklamalar yaptı.

İSTANBUL'DA 'ÖNDEYİZ' DİYEMEDİ

İstanbul için önde olduklarını söyleyemeyen AKP’li Şahin, Ankara için ‘Öndeyiz’ açıklaması yaparak, ‘rehavete kapılmamak için’ oran vermeyeceğini söyledi.

İstanbul için konuşan Şahin, şunları söyledi:

“Kampanyaları bir maraton olarak düşünürsek biz maratonun son düzlüğünü hep çok iyi koşmuş, iyi yarışmış ve ipi önde göğüslemiş bir partiyiz. İstanbul'da da durumumuzu böyle görüyoruz. Sayın Murat Kurum açıklandığı günden itibaren İstanbul'da çok büyük bir coşku ve heyecan uyandırdı. Yetkinliği, uzmanlığı özellikle kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'deki parmakla gösterilen en önemli isimlerden bir tane olması, dinamiklerin dışında kendi çalışma üzerinde kararlılıkla ilerliyor olması bizi İstanbul'da çok avantajlı duruma getirmiş durumda.”

"ANKARA'DA ÖNDEYİZ AMA ORAN VERMEYECEĞİM"

Ankara’da Turgut Altınok açıklanmadan Mansur Yavaş’ı önde gördüklerini belirten Şahin, aday açıklanmasının ardından Altınok’un Yavaş’ı geride bıraktığını ileri sürerek şunları söyledi:

“Son 15-16 Ankara seçimini yaşamış, merkezinde bulunmuş birisi olarak şunu söylemek istiyorum; Bu kampanya Ankara'da en çok mesafe katettiğimiz, en hızlı mesafe katettiğimiz ve oyumuzu en hızlı şekilde artırdığımız seçim oldu. Çünkü her seçimin ayrı bir havası, ayrı bir atmosferi oluyor. Mansur Yavaş'ın aday olacağı az çok belliydi. 'Millet İttifakı'nın mı adayı olacak, CHP'nin mi?' sorusunun cevabı yoktu. AK Parti'nin adayı belli olmadığı için, AK Parti adayı karşısında Cumhur İttifakı adayı karşısında önde olduğunu görebiliyorduk. Ama 18 Ocak'ta belediyecilikte marka isim olan Turgut Altınok'un açıklanmasıyla birlikte, sonrasında yaptığımız anketlerde başabaş geldiğini gördük. Geride bıraktığımız 1 ay, 1,5 ay içerisinde gerçekten de çok hızlı mesafe katettik. Sahada ve yapılan ölçümlemelerde durumun hiç de kendilerinin söylediği gibi olmadığını ve bugün itibarıyla önde olduğumuzu ve önümüzdeki 15 gün içerisinde de bu ivmeyle çalışmaya devam ettiğimizde çok çok daha iyi bir yerde seçimi tamamlayacağımızı biz bugünden görebiliyoruz.

(...)

Teşkilatlarımızla ve gönül veren seçmenimize rehavete sebebiyet vermemek için şu kadar puan olduğunu söylemeyeceğim. Ama geçmişte de söylemiştim. Ankara'da öndeyiz. Önde olduğumuz çok net ortada. Ancak ayağımızı gazdan çekmiyoruz. Son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şaşırtıcı ve güzel bir şekilde önde kapatacağımızı söyleyebilirim.”