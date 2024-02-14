AKP’den Yeniden Refah’a geçen aday hakkında ‘usulsüzlük, tehdit ve hakaret’ suçlamaları

Eyyübiye'de AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne katılan ve aday gösterilen Mehmet Ekinci'nin sicili kabarık. “İhaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla gündeme gelen Ekinci, borçlandığı İspanyol Nouria E.H.’yi “tehdit” ve “hakaret”ten yargılanıyor.

Urfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2014-2019 yılları arasında AKP'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Ekinci, katıldığı Yeniden Refah Partisi (YRP) tarafından Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Ekinci'ye parti rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Mezopotamya Ajansı’dan Ceylan Şahinli’nin haberine göre Ekinci’nin ismi, belediye başkanlığı döneminde daha çok yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları ile anıldı.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

Ekinci’nin göreve başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 2015 yılında Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyyübi Belediyesi’nce yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarları doğrultusunda soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen usulsüzlükler edildi ve “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevini kötüye kullanma” suçlamalarında bulunulan Ekinci hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istendi.

Urfa Cumhuriyet Başsavcı Vekili imzasıyla bakanlığa gönderilen yazıda, “Belediyenin belli firmalara sürekli doğrudan temin ve fatura gösterilerek yapılmayan işlerin giderleri resmileştirilerek yolsuzluk, vurgun ve hukuksuz faaliyetlerin meydana geldiği, tüm yolsuzluğun Eyyübiye Belediye Başkanı’na yakın 6-7 firma üzerinden yapıldığı, belediyenin bu ihaleleri bu firmalar üzerinden hileli ve şüpheli bir şekilde gerçekleştirdiğine…” ifadelerine yer verildi.

ÖN İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlık, başsavcı vekilinde gelen soruşturma izni talebi üzerine 22 Haziran 2015’te ön inceleme yapılması için Urfa Valiliği’ni görevlendirdi. Bakanlığa bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden Valiliğe gönderilen talimat yazısında, “Şikâyet konularının tamamını kapsayacak şekilde ön araştırma yapılması ve sonucun 4483 sayılı memurlar ve diğer görevlilerin yargılanması hakkında kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerin esas alınmak üzere düzenlenecek rapora bağlı olarak vali görüşü şeklinde” Bakanlığa bildirilmesi istendi.

Akabinde de Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma talebi "kamu ihalelerinin yapılma serbestliği" gerekçesiyle 15 Haziran 2016 tarihinde reddedildi.

‘TEHDİT’ VE ‘HAKARET’ SUÇLAMASI

Bakanlık izin vermediği için hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevini kötüye kullanma” soruşturması yürütülemeyen Ekinci, İspanya uyruklu Nouria E. H. isimli bir kadının şikâyeti doğrultusunda “tehdit" ve “hakaret” suçlarından yargılanıyor.

Mağdur Nouria E. H., Ekinci’nin taciz, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı gerekçesiyle 2020 yılında İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurdu. Uluslararası iş geliştirme uzmanı olan ve İngiltere’de faaliyet gösteren bir şirketi bulunan Nouria, başvurusunda 2019 yılında Ekinci’nin sahibi olduğu medikal şirketi ile iş anlaşması yaptığını, aralarında başlayan ticari ilişkinin bir süre sonra gönül ilişkisine dönüşüp evlilik planları yaptıklarını anlattı.

DELİLLERİ SAVCILIĞA SUNDU

Bu süreçte iş ilişkilerinde Ekinci’nin kendisine olan borcunun giderek arttığını belirten Nouria, borçlarını ödememekte ısrar etmesi üzerine aralarındaki ilişkiyi sonlandırdığı Ekinci’nin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını dile getirdi. Sonrasında mağdur kadınla birlikte Urfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Nouria, Ekinci’nin kendisine gönderdiği “Hayatımın sonuna kadar senin ve sevdiklerinin peşinde olacağım. Hayatın ve sevdiklerin tehlikede şimdi. Sen ve sevdiklerin artık öldün” şeklindeki tehdit mesajlarının ekran görüntülerini de delil olarak savcılıkla paylaştı.

HABERLERİ KALDIRMAK İÇİN SAHTE MAHKEME KARARI GÖNDERDİ

Yaşananların basına yansıması üzerine Ekinci, birçok basın kuruluşuna sahte mahkeme kararı göndererek hakkındaki haberleri kaldırtmaya çalıştı. Mahkeme kararının sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine ise Ekinci’nin çalışanları tarafından “Başkanımıza siber saldırı gerçekleştirildi” iddiası ortaya atıldı.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin kabulü ile Mehmet Ekinci hakkında Urfa 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı ve yargılamasına başlandı.

KESKİN: EKİNCİ KADINLARI AŞAĞI GÖREN BİRİ

Mağdur Nouria’nın avukatı olan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, sanık Ekinci’nin attığı mesajlarda müvekkiline cinsiyetçi hakaretlerde ve ölüm tehditlerine varacak tehditlerde bulunduğunu belirtti. Tüm bunların belgeli olduğunu söyleyen Keskin, “Müvekkilimin İngiltere’de Mehmet Ekinci’ye karşı koruma kararı var. Ekinci, kadınları aşağı cins olarak gören, tam erkek egemen bir zihniyete sahip bir insan. Daha önce AKP’de idi, şimdi YRP’den Eyyübiye Belediye Başkan Adayı oldu. YRP’nin İstanbul Sözleşmesine karşı tavrını hatırladığımızda Ekinci’nin bu partide aday olmasını normal karşılıyorum. YRP erkek egemen ve feodal bir parti. Kadınlara ve LGBTİ’lere karşı nefret üreten bir dili var ama umarım Eyyübiyeliler kadın düşmanı Mehmet Ekinci’ye oy vermezler” diye konuştu.

Ekinci’nin Urfa 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın yedinci duruşması 19 Şubat’ta görülecek.