AKP’li adaydan velilere ‘ücretsiz’ gezi

Yerel seçimlere sayılı günler kala Eskişehir’deki bir okul müdürünün velilere AKP’nin gezisine çağrı yaptığı iddia edildi. Gezinin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Deniz GÜNGÖR

Yerel seçimlere 17 gün kala AKP’liler seçim propagandalarına okulları dâhil etmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yer alan Murat Atılgan Ortaokulu’nda yaşandı. Okul Müdürü Halil Turhan’ın öğrenci velilerine attığı mesajda Eskişehir AKP Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’nun düzenlediği ‘ücretsiz’ geziye çağrı yaptığı iddia edildi.

Eskişehir’de bulunan Frig Vadisi’ne düzenlenecek geziye ilişkin çağrı yapan Okul Müdürü Turhan’ın velilere gönderdiği mesajda “Nebi Hatipoğlu beni bilir, sever. Danışmanları da arkadaşımız” ifadelerine yer verdiği ifade edildi.

VELİLERE AKP’DEN GEZİ

Turhan'ın gönderdiği mesajda, AKP’li Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu’nun geziye ilişkin ilk ‘teklifi’ söz konusu okulun velilerine yaptığı ifade edildi.

Turhan’ın velilere gönderdiği iddia edilen mesajda şu ifadelere yer verildi: “Nebi Hatipoğlu beni bilir sever. Danışmaları da arkadaşımız. Bayan velilerimize ücretsiz Seyitgazi Frigya gezisi yapmak isterler. Katılmak isteyen olursa sayı bildirmemizi ve ona göre planlama yapacaklarını söylediler. İlk teklifi de bizim velilerimize yapmak için aradılar. Bu hafta yeterli sayı olursa, haftaya hemen gidersiniz. Çok beklemez yani. Bir de Çanakkale gezisi olabilir, buradan sayı çıkarsa ona da ilk bizim velileri koyabilirler. Sabah 9 gibi buradan yola çıkılır, akşam iftardan önce buraya gelinir. Sayı olursa haftaya hemen bizim velileri göndeririz. Sonra Çanakkale de olma ihtimali yüksek bir otobüs, o zaten yemekli olur. Cuma gününe kadar yeterli sayı olursa hemen görüşür hallederiz. Evde olan çocuğu olur ama öğrenciler olmaz. Sayılar için duyuralım cuma günü sayıları alalım arkadaşlar.”

“YAPTIĞINIZ SUÇ”

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, okul müdürlerinin Devlet Memurları Kanunu’nun hükümlerini hiçe saydığını söyledi. Söz konusu mesajın velilere gönderilmesinin siyasal bir çalışma olduğunu ifade eden Durdu, “İktidarın ve onun çizgisindeki siyasal kadroların hukuk ve yasa tanımaz tutumlarının ülkeyi getirdiği nokta ortadadır. Hukuk kuralları toplumun sadece belli bir kesimi için değil, siyasi iktidar bileşenleri dâhil, herkes için eşit derecede uyulması gereken kurallardır. Okullarda siyasi propaganda yapanlar da söz konusu propagandaya izin verenler de suç işlemekte ve seçim yasaklarını çiğnemektedir” dedi.

Okulların siyasi propaganda yapılabilecek mekânlar olmadığını söyleyen Durdu, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır eğitim sistemini ve eğitim kurumlarını adım adım çöküşe sürükleyenler okullarımızı ve öğrencilerimizi seçim hesaplarına alet etmekten derhal vazgeçmelidir. Okullarda siyasi propaganda yapılmasına izin veren ya da göz yuman bütün eğitim yöneticileri hakkında soruşturma açılmalı ve suçu sabit görülenler derhal görevden alınmalıdır. Sendikamız Eğitim Sen, eğitim kurumlarında yapılan seçim çalışmaları ve siyasi propaganda ile ilgili şikâyetler üzerine hukuki girişimde bulunacaktır.”