AKP’li Akbaşoğlu asgari ücret için gün verdi

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü açıklanabileceğini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve memur emeklilerinin zam orana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanal 7 yayınına katılan Akbaşoğlu, asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek” dedi.

Asgari Ücret Komisyonu’nun üçüncü görüşmesini önümüzdeki hafta yapacağını hatırlatan Akbaşoğlu, “İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, “Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kulandı.