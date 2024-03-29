AKP’li Ali İhsan Yavuz, ‘ısınma turlarına başladı’: Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarının çok hızlı bir şekilde alınacağını savundu. AKP’nin 2 milyon aktif kişiyle sahada olacağını anlatan Yavuz, “Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun” dedi.

2019’daki yerel seçimlerde “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu” sözleriyle gündeme gelen ve ne dediği bugüne kadar anlaşılmayan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün seçim öncesi bilgilendirme toplantısı yaptı.

Ülke genelinde 250 bin 903 seçim sandığı kurulacağını ifade eden Ali İhsan Yavuz, “Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çok iddialı bir şekilde seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini de bu sistem içinde koordine eden bir partiyiz” dedi.

Yavuz, “Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağımız için herhangi bir manipülasyon olmasın diye sık sık açıklamaları girmek istiyoruz” dedi. Yavuz, AKP'nin bu seçimde kendisiyle yarışacağını savundu.

2023 seçimlerinin açıklanmasına ilişkin tabloları gösteren Yavuz, AKP’nin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) verilerinin saat 20.30’a gelindiğinde net sonuçları verdiğini anlattı.