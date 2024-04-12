AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nde Meclis çoğunluğu CHP’de

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AKP'ye geçen İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nde meclis çoğunluğu ise CHP'ye geçti.

Haber Merkezi

Yerel seçimde CHP'ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde meclis çoğunluğu AKP'de kaldı.

Yeniden AKP’nin kazandığı Bahçelievler Belediyesi'nde ise meclis çoğunluğu CHP'ye geçti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, X hesabından yaptığı açıklamada YSK’nin İtiraz süreçleri tamamlandığını duyurdu.

Gökce yaptığı açıklamada, “İstanbul’un 39 ilçesinin 25’inde Başkan ve İlçe Meclisi çoğunluğu CHP de. Gaziosmanpaşa’da Belediye Başkanı CHP’li olmasına karşın meclis çoğunluğu ve büyükşehir meclisine gelecek kontenjan üyesi AKP’li. Bahçelievler’de ise Başkan AKP, meclis çoğunluğu ile İBB Meclisine gelen kontenjan birinci üye CHP’li oldu” dedi.

YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı.



📌 İBB Meclisinde son dağılım şöyle gerçekleşti:



CHP : 185 + İBB Başkanı Sn. @ekrem_imamoglu

AKP : 129

MHP :2



📌 İstanbul’un 39 ilçesinin 25’inde Başkan ve İlçe Meclisi çoğunluğu CHP de. Gaziosmanpaşa’da Belediye Başkanı CHP’li olmasına… pic.twitter.com/Pk2FxjUi2K — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 12, 2024

Gökce, İBB Meclisi’nde son sandalye dağılımının şöyle gerçekleştiğini açıkladı:

CHP: 185 + İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

AKP: 129

MHP: 2

Öte yandan 316 sandalyeli İBB Meclisi ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapılacak.