AKP’li Bakan kaybetti, Phaselis kazandı

Eski Bakan Ergezen’in ihale yasaklı yeğenine Phaselis Antik Kenti’nin yağmalanmasının önünü açan kararlar iptal edildi. İhalenin ardından, koruma kurulu kararının da iptal edildiği kararla ören yeri projesi rafa kalktı.

Gökay BAŞCAN

Eski Bakan Ergezen’in talan girişiminde bulunduğu, Phaselis Antik Kenti’de yapılacak projenin ihalesinin ardından, koruma kurulu kararı da iptal edildi. Mahkeme, kararında izin verilen günü birlik alan projesinin Milli Parklar Kanunu’na, Kıyı Kanunu’na ve 2863 sayılı Kanunu’na aykırı olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce, Eski Bakan Zeki Ergezen’in akrabasının sahibi olduğu, bir dönem ihale yasaklısı kardeşi Ali Haydar Ergezen’in yönetici olduğu şirkete, Phaselis Antik Kentini talan edecek projenin ihalesi verildi.

İhale tamamlanmadan başlanan yol çalışmaları nedeniyle, Beydağları Milli Parklar ve Antik Kent sınırları içerisinde yer alan 'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adlı ihalenin iptali ve Antalya Kültür Koruma Varlıkları Kurulu’nun projeye verdiği olur kararı, TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile Tekirova'da yaşayan 14 yurttaş tarafından yargıya taşındı.

KAÇAK ÇALIŞTI

1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarındaki 2 halk plajı projesinin inşaatına başlanan proje yürütmeyi durdurma kararına rağmen kaçak sürdü. Bölge halkının tepkisi üzerine jandarma eşliğinde süren inşaat çalışmaları bölgeye zarar verdi.

İhalesi iptal edilen projenin, koruma kurulu kararı da iptal edildi. Antalya 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, bölgenin Milli Park sınırları içerisinde ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu hatırlatıldı. Bölgede yapılaşmanın önünü açan kurul kararının, koruma ve kullanma koşulları ile kıyı mevzuatı hükümlerine uygun olmadığı belirtildi.

İLKE KARARINA AYKIRI

Bölgede bilimsel amaçlı yapılan kazılar dışında kazı yapılmaması gerektiği ifade edilen kararda, “…Mahallinde gerçekleştirilen incelemede 2863 sayılı Kanun ve 658 sayılı İlke kararında belirtilen, gerekli durumlarda yapımına izin verilen gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin dışında da muhtelif yapıların yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

YAĞMADAN VAZGEÇİLMELİ

Ayrıca Turizmin tarihi kentleri ve ören yerlerini tehdit eden bir etkisi olduğu, bu sebeple turizm teşvik edilirken antik kalıntıların tahrip edilmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kararın ardından yaptığı açıklamada, Antalya Ekoloji Ağı ve Phaselis’e Dokunma Platformu’na teşekkür eden davanın avukatlarından Tuncay Koç, “Bu kıyı yağmasından vazgeçilmeli. Çevreyi ve tarihi koruyucu bir anlayışla turizmi sürdürmeliyiz. Bakanlığın bu projesinde hiç biri yoktu” dedi.