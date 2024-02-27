AKP’li başkan adayı dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyor

MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti. Sanıklar arasında Karakeçili Belediye Başkan adayı Özçelik de var.

Kırıkkale’nin Karakeçili Belediye Başkanı adayı AKP’li Hüseyin Özçelik’in, içinde devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne açılan davada yargılandığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Can Bursalı'nın haberine göre, MİT 2020’de İstanbul, Ankara, İzmir, Kırşehir ve Kırıkkale Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin, vatandaşlık işlemlerinde sahtecilik yaptığını tespit etti. Şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkiye Cumhuriyeti istisnai vatandaşlık işlemi, oturma ve çalışma izni işlemlerinin usulsüz bir şekilde yapıldığı, rüşvet ve haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Hazırlanan iddianamede, grubun liderinin C.A. ve S.T. olduğu belirtildi.

4 GÜN GÖZALTINDA KALDI

AKP’nin Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik ve 57 kişi de davanın sanıkları arasında yer aldı. Nüfuz ticareti, suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan Özçelik, 4 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

29 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yargılama sürecinde 25 kişi tutuklandı. Özçelik’in de 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar hapsi isteniyor. Özçelik, 2014’ten 2019’a kadar Karakeçili Belediyesi’ni yönetti. 2019’da da aday olan Özçelik seçimi Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin adayına 19 oy farkla kaybetti. Özçelik suçlamalar hakkında “Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler” dedi.