AKP’li başkan feribottan ‘Kılıçdaroğlu’ ismini sildi

HABER MERKEZİ

Dersim’in Pertek ilçe belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerde CHP’den AKP’ye geçti. Belediye Başkanı seçilen AKP’li Recai Vural’ın belediyeye ait olan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı verilen feribotun adına değiştirdi.

CHP Tunceli 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu, ‘’Bir belediye başkanı öç alır gibi park ve feribotlarını değiştirmesi doğru değil, ilçedeki sorunları çözmek olması gerekirken ilk iş genel başkanımızın ismini sildirmesi yakışıksız bir durum’’ dedi.

5 bin 197 seçmeni olan Pertek’te AKP’nin adayı Recai Vural yüzde 37,64 ile belediye başkanı seçilirken, EMEP’in adayı Kenan Çetin yüzde 31,20 ile ikinci, CHP’nin adayı İsmail Aslan ise yüzde 24,97 oy oranıyla üçüncü oldu.