AKP’li Başkan, Kaymakam ve Garnizon Komutanı resmi 23 Nisan törenine katılmamış

İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılmadığı anlaşıldı.

İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılmadığı ortaya çıktı.

Başakşehir’de resmi 23 Nisan töreni Bahçeşehir Gölet alanında yapıldı. Ancak Belediye başkanı Yasin Kartoğlu bu törenlere katılmadı. Ayrıca Başakşehir Kaymakamı ve Bölge Garnizon Komutanı da törene katılmadı. Yurttaşlar, “Belediye Başkanı, Kaymakam ve Garnizon Komutanının böylesine önemli bir günde törenlere katılmamasına” tepki gösterdi.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı da duruma tepki göstererek, “Başakşehir Belediye Başkanı’nın mazeretini bilemem ama kendisinin gelmediği durumlarda belediyeden temsili olarak başkan yardımcıları katılırlardı ve selamlama yaparlardı ama onlar dahi gelmedi. Sosyal medyadan makamına çocuk oturturken o makamlara kendilerinin oturmasına imkan sağlayan ve o fazileti veren Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz önünde 1 dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okumaktan kaçınanları şiddetle kınıyoruz. Seçim öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne tam kadro katılıp sempatik davranışlar sergileyen başkanı seçimleri aldıktan sonra temsilci dahi göndermeyen başkanı Başakşehirli komşularımızın vicdanına havale ediyorum bırakıyorum” dedi.