AKP’li Başkan ‘şahince’ harcamış

2004’ten beri AKP’li başkanlarca yönetilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin milyarlarca liralık borcu olduğu ortaya çıktı. Belediyenin 2023’ten 2024’e devreden toplam borcunun 13,5 milyar TL olduğu belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin borçları tartışma yaratırken el değiştirmeyen belediyelerin borçları da hesaplandı. 20 yıldır AKP tarafından yönetilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki GASKİ’nin toplam borcunun 15 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

BirGün, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin 2023 yılından 2024 yılına devreden borçlarına ulaştı. En büyük borç büyükşehir belediyesine yazılırken GASKİ’nin borcu da dikkati çekti.

BORÇ DAĞLARI AŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunun 9 milyar 785 milyon TL olduğu bildirildi. Borcun 8 milyar 910 milyon TL’sinin uzun vadeli, 875 milyon TL’sinin ise kısa vadeli borçlardan oluştuğu belirtildi. Belediye iştirakinin borcu ise 3 milyar 965 milyon TL ile ifade edildi. GASKİ’nin toplam 3,9 milyar TL’lik borcunun 2 milyar 395 milyon TL’si uzun vadeli, 1 milyar 570 milyon TL’si ise kısa vadeli borçlardan oluştu.

PARA NERELERE HARCANDI?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, büyükşehir belediyesinin 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na dev borç nedeniyle ret oyu verdi. BirGün’e konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hasan Şencan, şunları söyledi:

“Üzülerek söylüyorum, büyükşehir borç batağının dibini görmüş. Belediyenin 10 Milyar TL’den fazla borcu var. Metro yok, alt yapı yok, bu para nerelere harcandı bilinmiyor. Gaziantep’te her yağmurda sele teslim oluyor, gördük ki GASKİ de batmış. Belediye kasasını popülist harcamalarla batıranlar, yeni dönemde nasıl yöneteceklerini düşünüyorlar. Bu enkaz 50 yılda geçse zor kaldırılacak bir enkaz, maalesef gelecek kuşakların hakkı yendi bu vebal ile nasıl insan içine çıkacaklar merak ediyorum.”