AKP’li başkandan enflasyonla korakor mücadele: Kestaneciden hesap sordu!

AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası market ve pazarlarda bizzat denetim gerçekleştirdi. Bir kestaneciyi sıkıştıran Tahmazoğlu, “100’e aldığını 180’e mi satıyorsun? Toplayın bunları” diyerek ekibine talimat verdi. Sosyal medyada Tahmazoğlu’nu eleştiren yurttaşlar ise küçük esnaftan önce büyük şirketlerle ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar ve marketlere zabıta ekipleriyle denetim gerçekleştirdi.

Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için esnafları uyarırken, denetim yaptığı anlara ilişkin bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir kestaneciyi sıkıştıran Tahmazoğlu, eline birkaç kestane alıp esnafa, “Bunu kaça aldın sen? Bunu satamazsın bu fiyata. 100’e alıp 180’e mi satıyorsun?” dedi.

Tahmazoğlu ardından esnafın faturasını görmek istedi. “Buraya getirdiğin her şeyin faturası olur. Kaçak mal mı aldın?” diyen Tahmazoğlu, ardından, “Burayı kaldırın” talimatı verdi ve fahiş fiyat nedeniyle işlem yapılacağını söyledi.

AKP’li başkanın X hesabından paylaştığı bu video, yurttaşlardan eleştiri aldı. Yapılan yorumlarda, büyük şirketleri denetlemek yerine küçük esnafla uğraşmasının “şov” olduğu belirtildi.