AKP’li başkandan takip karşılığı bisiklet

AKP'li Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kendisini sosyal medyadan takip eden gençleri bisiklet çekilişine dahil edeceğini bildirdi.

AKP'li Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Bu kadarı da olmaz” dedirten bir kampanya başlattı.

Uygulaması ile “Fenomen olmak istiyor” yorumlarına neden olan Gültak, kendisini sosyal medyadan takip eden gençleri bisiklet çekilişine dahil edeceğini bildirdi.

Bununla da yetinmeyen Gültak, çekilişe katılım için başvurucuların, “Takip için iki arkadaş getirme” şartını yerine getirmesini istedi.

SEÇİM TELAŞI

Bu yöntemle sosyal medya hesabına takipçi kazanmaya çalışan Başkan Gültak, eleştiri konusu oldu. Siyasi çevrelerde de şaşkınlık yaratan bu kampanya, “Gültak'ın seçimi kazanamama telaşı” olarak yorumlandı.

Gençler ve kendini genç hissedenler bu çekiliş tam tam sizlik 🚲🤩@mustafagultak hesabını takip et,

bu gönderiyi beğen ve yorum kısmına 2 arkadaşını etiketleyerek bisiklet kazanma şansını yakala 🚲



Çekilişimiz, 18 Aralık Pazartesi günü 20.00’de sona erecek ve sonuçlar… pic.twitter.com/2JX5YrikQq — Mustafa Muhammet GÜLTAK 🇹🇷 (@mustafagultak) December 13, 2023

MESSİ’YE TEKLİF

AKP’li Başkan daha önce de Barcelona’dan ayrılan Messi'ye sosyal medya hesabından Akdeniz Belediyespor için transfer teklifinde bulunmuştu. Mersin dahil ülke genelinde felakete dönüşen ve binlerce dekar alanın yok olduğu orman yangınları sürecinde yapılan bu paylaşım kamuoyunda tepki toplamıştı.