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AKP’li başkandan takip karşılığı bisiklet

AKP'li Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kendisini sosyal medyadan takip eden gençleri bisiklet çekilişine dahil edeceğini bildirdi.

Güncel
  • 14.12.2023 14:46
  • Giriş: 14.12.2023 14:46
  • Güncelleme: 14.12.2023 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li başkandan takip karşılığı bisiklet

AKP'li Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Bu kadarı da olmaz” dedirten bir kampanya başlattı.

Uygulaması ile “Fenomen olmak istiyor” yorumlarına neden olan Gültak, kendisini sosyal medyadan takip eden gençleri bisiklet çekilişine dahil edeceğini bildirdi. 

Bununla da yetinmeyen Gültak, çekilişe katılım için başvurucuların, “Takip için iki arkadaş getirme” şartını yerine getirmesini istedi. 

SEÇİM TELAŞI

Bu yöntemle sosyal medya hesabına takipçi kazanmaya çalışan Başkan Gültak, eleştiri konusu oldu. Siyasi çevrelerde de şaşkınlık yaratan bu kampanya, “Gültak'ın seçimi kazanamama telaşı” olarak yorumlandı.

MESSİ’YE TEKLİF

AKP’li Başkan daha önce de Barcelona’dan ayrılan Messi'ye sosyal medya hesabından Akdeniz Belediyespor için transfer teklifinde bulunmuştu. Mersin dahil ülke genelinde felakete dönüşen ve binlerce dekar alanın yok olduğu orman yangınları sürecinde yapılan bu paylaşım kamuoyunda tepki toplamıştı.

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