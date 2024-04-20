AKP’li başkanın altın varak sevdası

Mustafa BİLDİRCİN

Yerel seçimlerin ardından AKP’den CHP’ye geçen belediyeler, AKP döneminden devreden dev borçları ve para yutan projeleri ile gündeme oturdu. 31 Mart’ta yüzde 46,1 oy oranı ile CHP’li Musa Semih Balaban’ın kazandığı Manisa Yunusemre Belediyesi’nin AKP döneminde 34 milyon 980 bin TL’ye inşa edildiği öğrenildi. Aynı zamanda belediyenin makam odasının altın varaklı mobilyalarla döşendiği görüldü. Odanın fotoğrafları, “Belediye Başkanlığı değil, Saray’dan bir görüntü gibi” yorumlarına neden oldu.

BİNASI 34,9 MİLYON TL

Tartışma yaratan makam odası fotoğraflarının ardından gözler, belediye binasının inşaat maliyetine çevrildi. Yunusemre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği ihale kapsamında inşa edilen belediye binasının maliyetinin 34 milyon 980 bin TL olduğu öğrenildi. İhale kapsamında belediye binasının yanı sıra binanın yer aldığı meydana yeraltı otoparkı da yaptırıldığı bildirildi.

31 Mart'ta seçimi kaybeden Yunusemre Belediyesi eski başkanı AKP'li Mehmet Çerçi’nin, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden bir ay önce iktidara yakın bir gazeteye verdiği röportaj da “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Çerçi röportajda, tartışma yaratan belediye binasının da aralarında yer aldığı projelerini, “Prestij proje” olarak nitelendirdi.

BİNADA YOK YOK

2021 yılında para yutan Yunusemre Belediyesi’nin hizmet binasının içinde Osmanlı Müzesi, İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi ve Türk İslam Medeniyeti Önder Şahsiyetler Müzesi yer alıyor.