AKP’li başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltına alındı

Konya’da AKP ilçe Başkanı Yusuf Zengin’in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz bıçaklandı. Olayla ilgili CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi H.K. ile N.Ö. isimli kişi gözaltına alındı.

Güncel 13.04.2024 09:50 Giriş: 13.04.2024 09:50

Güncelleme: 13.04.2024 09:55 Kaynak: DHA

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