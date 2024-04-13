AKP’li başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltına alındı
Konya’da AKP ilçe Başkanı Yusuf Zengin’in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz bıçaklandı. Olayla ilgili CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi H.K. ile N.Ö. isimli kişi gözaltına alındı.
Konya’nın Karapınar ilçesinde AKP İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in tarım şirketinde çalışan 35 yaşındaki Mehmet Aldanmaz, evinin önünden iki kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.
Aldanmaz, bir süre sonra darbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aldanmaz’ın durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
DHA’da yer alan habere göre Aldanmaz’ın polise verdiği ilk ifadesinde “Benim yanıma gelen şüpheliler AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in evini sordu. Ben adresi söylemeyince zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövüp sonra bıçakladılar” dediği öğrenildi.
Aldanmaz’ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi özel bir okulun müdürü H.K. ile arkadaşı N.Ö.’yü gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.