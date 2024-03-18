AKP’li belediye Atatürk anıtına çelenk koymayı unutmuş!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi töreninde AKP’li Sancaktepe Belediyesi, Atatürk anıtına çelenk koymadı.

Haber Merkezi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde törenler yapıldı. Bu kapsamda İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde de kaymakamlık önündeki Atatürk anıtında tören düzenlendi.

Atatürk anıtına Sancaktepe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, CHP, İyi Parti, Zafer Partisi, BBP ve Atatürkçü Düşünce Derneği çelenk koydu. Ancak AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin anıta çelenk koymadığı görüldü. Ancak törende Sancaktepe Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Çiftçi yer aldı.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Abdullah Emre Yılmaz ise BirGün’e yaptığı açıklamada Sancaktepe Belediyesi’nin çelenk getirmeyi unuttuğu belirterek şunları söyledi:

“İlçemizde gerçekleştirilen resmi törende ne Sancaktepe Belediye Başkanlığı ne yazık ki törene çelenk getirmeyi unutacak kadar değerlerini ve yönetim kabiliyetini yitirmiştir. Her fırsatta ülkemizin tüm manevi değerlerinin içini boşaltan ve şekilcilikten ibaret hale getiren bu anlayışın gerçek yüzünü tüm yurttaşlarımızın artık görmesi gerekiyor. Sancaktepe ne yazık ki yönetilemiyor. En basit belediyecilik işlemlerini dahi yerine getiremeyen bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız.”