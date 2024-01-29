AKP’li belediye başkanının ehliyetsiz yeğeni çarpmıştı: Ezgi Alya Yiğit davası yine ertelendi!

Antep’te scooter sürerken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit’in davası 12 Şubat’a ertelendi. Yiğit’in ölümüne neden olan Sarı, AKP’li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın de yeğeni.

HABER MERKEZİ

Antep’te 12 Nisan 2022 tarihinde arkadaşı ile scooter sürerken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit’in davasının duruşması görüldü.

Ezgi Alya Yiğit’in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan, kazanın asıl tanığı olan Şimal Toprak’ın ve pek çok tanığın “Kaldırımın dibindelerdi” ifadesine rağmen olay bilirkişi raporuna müştekilerin yolun ortasında oldukları biçiminde geçmişti.

Duruşmada müşteki Avukatları Ergin Sözen ve Ertuğ Pir, tanık Şimal Toprak’ın yeniden dinlenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı 12 Şubat’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Antep’in en işlek caddelerinden birinde 12 Nisan 2022’de 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit arkadaşı ile scooter sürerken ehliyetsiz ve 100 km/s hızla giden sürücü Osman Sarı’nın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne sebep olan, yanındaki arkadaşını da ağır yaralayan sürücü Osman Sarı’nın AKP’li Nizip ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın yeğeni ve Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı’nın oğlu olması ise soruşturma ve yargı sürecinde siyasi baskıya dair soru işaretlerini artırmıştı.

Soruşturmanın başından itibaren olay yeri ve anına dair kamera görüntülerine neden ulaşılmadığı yanıtlanmazken, hiçbir kamera görüntüsü olmamasına rağmen bilirkişi raporunda Ezgi Alya Yiğit’in ağır kusurlu, ehliyetsiz sürücü Sarı’nın ise tali kusurlu olduğu ifade edilmişti. Sarı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.