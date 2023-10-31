AKP’li belediye, CHP’li ilçe belediyesinin "İsmet İnönü" tabelasını söktü

CHP’li Mudanya Belediyesi’nin "İsmet İnönü Bulvarı" yazılı tabelası, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söküldü. Duruma tepki gösteren Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, " Cumhuriyet’i kuranlara yapılan saygısızlığın bir örneğini daha yaşıyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Mudanya Belediyesi’nin "İsmet İnönü Bulvarı" yazılı tabelasını söktü.

Büyükşehir Belediyesi personelleri, söktükleri tabelanın yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi logolu tabela asarken yurttaşlar ve CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz duruma tepki gösterdi.

"CUMHURİYET’İ KURANLARA YAPILAN SAYGISIZLIĞIN BİR ÖRNEĞİ DAHA"

İsmet İnönü tabelasının önünde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Meclis kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adını verdiğimiz bulvara konumlandırdığımız totemlerin kaldırılmasını isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez aynı alana kendi totemini yerleştirirken, belediyemizin totemini söktü. Mudanyalı hemşehrilerimizin şikâyeti üzerine avukatlarımızla birlikte bölgeye gittik. Cumhuriyet’i kuranlara yapılan saygısızlığın bir örneğini daha yaşıyoruz. İsmet İnönü Bulvarı ismini kapatmak için kentsel dokuya aykırı bir tabela diken, Mudanya’mızda tabela belediyeciliğinin önüne geçemeyen Büyükşehir Belediyesi, halkın vergilerini çarçur etmeye devam ediyor."