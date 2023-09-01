AKP’li belediye çöpü köye boşalttı

Kastamonu'daki AKP'li Hanönü Belediyesi çöp ve molozları köye boşalttı. Çöpün döküldüğü alanda madenden çıkan kimyasal atıklar da tespit edilirken olayla ilgili tutanak tutuldu. Yöre sakinleri tepkili.

Kayhan AYHAN

Kastamonu'daki AKP'li Hanönü Belediyesi çöplerini Taşköprü ilçesinde bulunan katı atık istasyonuna götürmesi gerekirken, mesafenin uzaklığını bahane ederek Küreçayı köyü yakınında karayolları döküm sahasına döktü. Köylülerin tepki gösterdiği olay sonrası CHP İlçe Başkanı Mehmet Soysal, bölgeye giderek incelemede bulundu. Köylülerle birlikte çöplerin döküldüğü alana gittiğini belirten Soysal, burada çevredeki bakır madeni tarafından kullanılan kimyasal atık boruların da atıldığını tespit etti. Bunun üzerine Sosyal, Jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Jandarma ve yetkililerle tekrar bölgeye gelen Soysal, maden yetkililerinin boruları sattıkları taşeron şirket tarafından buraya atıldığı açıklaması yaptığını, belediye personellerinin ise belediyenin çöpü olduğunu kabul ettiğini ve 'biz temizleriz' dediğini aktardı.

Yöre sakinleri ise topraklarına çöp ve zehirli atıkların atılmasını istemediklerini belirtti. Çevredeki Bakır madeninin bölgeyi kirlettiğine vurgu yapan yurttaşlar, belediyenin de çöplerini atmasıyla birlikte doğanın tehlike altına girdiğini söyledi: "Topraklarımız zehirleniyor. Doğamızı korumak istiyoruz. Belediyeden madene karşı yanımızda durmasını istedik durmadı, üzerine doğamızı kirletiyor.”