AKP’li belediye, tarihi geçmiş ürünleri yardım kolilerinde yurttaşlara dağıttı!

Ordu’nun AKP’li Kabadüz Belediyesi’nin yurttaşlara Ramazan ayı için yardım kolisi dağıtıldı. Kolilerin içerisindeki ürünlerin ise son kullanma tarihlerinin geçtiği ortaya çıktı.

Onur DURMUŞ

Ordu’nun AKP’li Kabadüz Belediyesi’nde belediye başkanı Yener Kaya adına Ramazan için evlere yardım kolileri dağıtıldı. Yurttaşlar, gelen yardım kolilerini açtıklarında ise içerisindeki ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği fark etti.

Yurttaşlardan gelen görüntülerde kolilerin içerisinde bulunan kahvelerin son tüketim tarihlerinin 5 Ocak 2024’te bittiği görülüyor.

Söz konusu kolilerde bulunan diğer ürünler arasındaki irmiklerin tüketim tarihinin 20 Aralık 2023’te geçtiği gözlemlenirken yurttaşlara verilen unların ise 8 Ocak 2024’te son kullanım tarihlerinin bittiği fotoğraflara yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Belediye Başkanı Kaya BirGün’e yaptığı açıklamada yardım kolilerini kendilerinin dağıtmadığını iddia ederek konuyu yalanladı. Kaya, “Biz bu kolileri dağıtmadık. Birileri bizi yıpratmaya çalışıyor” dedi.

‘Yardım kolilerini Kabadüz AKP teşkilatı mı dağıttı?’ sorumuz üzerine Kaya, “Ben partinin dağıtıp dağıtmadığını bilemem” yanıtını verdi.

Öte yandan Kabadüz Belediye Başkanı Kaya, kendisine konuyu sormamızın ardından sosyal medya hesaplarından daha önce yardım kolilerini halka dağıttıklarına yönelik yaptığı paylaşımları sildi.

BELEDİYE PERSONELİ DAĞITMIŞ

Yardım kolilerinin ulaştığı 2 aile ise BirGün’e verdikleri demeçlerde ürünlerin belediye personelleri tarafından kendilerine teslim edildiğini doğruladı.

KÜFLENMİŞ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce de BirGün’ün ulaştığı bir bir diğer görüntüde ise Kabadüz Belediyesi’nin bodrum katında ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılacak olan un ve bakliyatların küflenmiş olduğu gözlemlenmişti.

Sağlıksız bir depoda bekletilen bu ürünler, belediyenin araçlarına yüklenerek halka dağıtılmıştı.