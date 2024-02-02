AKP’li belediyede skandal: Yıkım kararını kaldırtmak için gelen kadına cinsel birliktelik teklifi!

AKP’li Aksu Belediyesi’nin Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı, hak sahibi olduğu bir yerle ilgili yıkım kararını kaldırtmak isteyen kadına, çirkin bir teklifte bulundu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Avcı’nın, “Para ödemeyeceksin, seks yapacağız” dediği duyuluyor.

Antalya’da AKP'li Aksu Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Belediyede görevli bir bürokratın yıkım kararını kaldırtmak için gelen kadına yaptığı çirkin teklifin pazarlığı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir kadın, hak sahibi olduğu bir yerle ilgili yıkım kararını kaldırtmak için AKP'li Aksu Belediyesi'nde görevli Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı'nın yanına gitti. Nevzat Avcı, önce kadına yıkımın gerçekleşmemesi için 150 bin lira ödemesi gerektiğini belirtti. Avcı daha sonra tutarı 150 bin liradan 100 bin lira indirmeyi teklif etti.

Belediye binasına giden kadının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde, kadın, Avcı’ya ‘parayı kabul etmediğini, başka bir şey istediğini’ ima etti.

Videoda “Siz para değil, başka şey istiyorsunuz” diyen kadını Avcı’nın onayladığı ve “Para ödemeyeceksin, seks yapacağız” dediği duyuldu.

Kadın, binanın yıkılmaması için para verebileceğini söylese de Nevzat Aksu, para istemediğini belirtti ve kendisiyle defalarca birlikte olması için kadınla pazarlık yaptı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin gündem olmasının ardından AKP’li belediye olayın 'iddia' olduğunu savunarak şu açıklamayı yaptı:

“Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.”

İLK VUKUATI DEĞİL!

Nevzat Avcı hakkında daha önce de “görevini kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

2019 yılında sözleşmesi feshedilmesine rağmen boşaltılmayan Orion Bazaar adlı AVM'deki kaçak yapılaşmaya göz yumdukları gerekçesiyse, Avcı ve Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Koçyiğit hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. İlçenin kaymakamı da her iki bürokrat için soruşturma açılmasını onaylamıştı.

Soruşturma devam ederken Aksu Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Kemal Kara ile Nevzat Avcı'nın kavga ettiği yerel basına yansımıştı. Avcı'nın olayın ardından darp raporu aldığı belirtilmişti.