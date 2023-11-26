AKP’li belediyeden kamu zararı

AKP’li Güngören Belediyesinin İBB’nin itirazlarına rağmen konut projesi yaptığı arsanın sahipleri belediyeye açtığı davayı kazandı. Mahkeme, belediyenin arsa sahiplerine toplam 80 milyon TL ödemesine karar verdi.

AKP’li Güngören Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “ilk depremde felaket yaşanır” diye karşı çıkmasına rağmen konut projesi inşa ettiği araziye dair yeni bir gelişme yaşandı.

Güngören Belediyesi, 2011’de Gençosman Mahallesi’ndeki toplam 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi “Belediye hizmet alanı yapılacağı” gerekçesiyle kamulaştırdı. Ancak daha sonra arazilerin imar planı ‘konut ve ticaret alanı’ olarak değiştirildi.

‘BELEDİYE DOLANDIRDI’

Planların değiştirilmesinden sonra da AKP’li belediye, araziye, “gelir sağlamak için” 96 daire ve 9 dükkânın yer aldığı 'Semt Güngören' isimli bir proje inşa etmeye başladı. Konut ve dükkânlar tüm itirazlara rağmen satışa çıkarıldı. Kamulaştırılan arazinin sahiplerinden biri de AKP’li Güngören Belediyesi’ne, 4 Temmuz 2022 tarihinde dava açtı. Dava dilekçesinde, AKP’li belediyenin 5 milyon 454 bin TL’ye kamulaştırdığı araziye yaptığı konut projesinden en az 428 milyon TL gelir elde edeceği belirtildi. Şimdi ise 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, arsaları kamulaştırma kararı ile ellerinden alınan üç kardeşe toplam 80 milyon TL ödemesine hükmetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve belediyeye dava açan arazinin eski sahibi, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Ben yıllarca AK Parti’yi destekledim. Ancak AK Partili Güngören Belediyesi, beni, yani AK Partili bir vatandaşı bu şekilde dolandırmıştır. Bu kıymetli arazi üzerinden milyonlarca lira rant sağlayacaklar” demişti.