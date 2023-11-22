AKP’li belediyeden şirketleri 'güldüren' ihaleler: Kamu kaynakları ile şirketlere ayrıcalık

AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mali hesaplarına yönelik denetimlere çok sayıda usulsüzlük takıldı. Sayıştay denetimleri, belediyenin kamu zararına yol açan mevzuata aykırı ihalelerini ve kamu kaynakları ile şirketlere sağladığı ayrıcalıkları açığa çıkardı.

Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay’ın 2022 yılı mali denetimleri, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki mevzuata aykırı işlemleri gözler önüne serdi. Belediyenin ihalelerindeki usulsüzlükler, derneklere ve şirketlere sağlanan ayrıcalıklar Sayıştay denetimleri ile açığa çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen, “Balıkesir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Beton Parke ve Bordür Yapım İşi” ihalesi, Sayıştay denetçileri tarafından mercek altına alındı. Yapım işi kapsamında iş atışı yapılarak, asıl işle ilgisi olmayan malların alındığı belirlendi.

TOPLAM 4,9 MİLYON TL’LİK “ALAKASIZ” ALIM

İhalede iş artışına gidilerek, ihale kapsamında yapılan iş ile ilgisi olmayan dairesel çöp kutusu, beton ayaklı ahşap bank ve yarım daire bank gibi malların temin edildiği fark edildi. Bu kapsamda alımı yapılan malların toplam tutarının 4 milyon 963 bin 500 TL olduğu bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen beş adet yapım işinde mevzuata aykırı olarak, “Bütün riskler sigortaları” kapsamında yer alan bazı risk kalemlerinde yüzde 2’den fazla muafiyet uygulandığı kaydedildi. Öte yandan belediyenin, Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık yöntemiyle ihale gerçekleştirdiği bildirildi. Sayıştay denetçileri, pazarlık yönteminin yalnızca Kanun ile belirlenen şartlar oluşması durumunda gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.

ŞİRKETLERE REKOR KÂR

Belediyenin bazı hizmet alım ihalelerinde belirlenen yaklaşık maliyetlerin gerçek piyasa fiyatlarına göre oluşturulmadığı kaydedildi. Bu kapsamdaki bazı ihalelerde yüklenicinin, yüzde bin 800’lere varan karlar elde ettiği anlaşıldı. Belediyenin 190 bin TL ödediği bir organizasyon işi için yüklenicinin organizasyonu üstlenen taşeron şirkete yalnızca 10 bin TL ödediği tespit edildi.

Sayıştay’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik denetim raporunda yer alan diğer bazı tespitler ise şöyle sıralandı:

>> Canlı Müzik İzin Belgesi Olmayan Eğlence İşletmelerinin Bulunması

>> Belediye Taşınmazlarının Derneklere Bedelsiz Tahsis Edilmesi

>> Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımları İçin Kamu İhale Kanunu’nda Belirlenen Ödenek Limitlerine Uyulmaması