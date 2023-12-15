AKP’li belediyeden Süleyman Soylu kararı

AKP’li Düzce Belediyesi, ‘Süleyman Soylu Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’ adıyla yapılan kültür merkezi inşaatından ‘Süleyman Soylu’ ibaresini kaldırdı.

Düzce Belediye Başkanlığı tarafından bir süre önce Ağa Mahallesi'nde yapımına başlanan ‘Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’ne eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adı verilmişti. Gazete Duvar’dan Özel Çelik'in haberine göre belediye yaptığı yeni açıklamada kültür merkezinin adının 'Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’ olduğunu duyurdu.

Belediye konuyla ilgili olarak 2 aralık 2023 tarihinde önce kurumsal sosyal medya hesabında daha sonra da basına şu metni geçti:

"Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Roman vatandaşlara yönelik Ağa Mahallesi'nde yapımına başlanan ve iki kattan oluşacak olan Süleyman Soylu Eğitim ve Kültür Merkezinin zemin katı ortaya çıkmaya başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile Ağa Mahallesi'nde yapımı devam eden ve İç İşleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun adını taşıyacak olan Eğitim ve Kültür Merkezi hızlı şekilde yükseliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında alan düzenlemesi ve toprak tesfiyesi yapılan ardından eylül ayında ihalesi gerçekleştirilen eğitim ve kültür merkezinin yapımına başlayan ekipler, 130 metrekare taban alanlı ve 2 kattan oluşan betonarme binaya yönelik ilk olarak temel ve su basman perde betonlarını dökerek işe başladı. Su basman iç dolgusunun tamamlanmasının akabinde zemin kat kolonlarını döken ve zemin kat kalıplarının hazırlanmasını sağlayan ekipler, hava muhalefeti yaşanmaması halinde kısa süre içerisinde kat betonunun dökülmesini ve zemin katın inşasının tamamlanmasını sağlayacak."

İSİMDEN VAZGEÇİLİYOR

Düzce Belediye Başkanlığı, bu açıklamadan 15 gün sonra bir yenisini yaptı.

‘Süleyman Soylu’ isminin söz konusu kültür merkezine verilmediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan merkezin ismi, ‘Roman Eğitim ve Kültür Merkezi’dir. İlgili yapının yapılmasında eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyin büyük desteği söz konusudur. Sayın Bakanımızın bu jestine karşılık, tarafımızdan kendisine isminin bu merkeze verilmesi talebi iletilmiş, Sayın Bakanımız bu talebi yazmış olduğu bir mektup ile teşekkür ederek nezaket çerçevesinde kabul etmemiştir. Bu sebep ile merkeze Sayın Bakanımızın ismi verilmemiştir."