AKP’li belediyeler ve kayyum TOKİ’ye borç taktı

HABER MERKEZİ

Toplu Konut İdaresi bazı AKP’li belediyeler ile kayyum tarafından yönetilen belediyelere yaptığı konut ve işyerleri ve arsa satışlardan doğan alacaklarını yıllardır tahsil edemiyor. Bunların yanısıra idarenin kendi içinde izlediği muhasebe kayıtlarında bulunmayan bazı alacaklar da tespit edildi. Denetim raporunda yer alan bilgilere göre, AKP’li Uşak, Trabzon Ortahisar, ile kayyum tarafnıdan yönetilen Ağrı ve Kars belediyelerinden alacaklarını alamıyor. Sayıştay denetçileri bu alackaların tahsili için idarenin yeterli ölçüde takip yapmadığını da tespit etti.

AKP’li Uşak Belediye Başkanlığı, 96 işyeri karşılığı olan 13 milyon 742 bin TL’lik borcunu ödemedi. Belediyenin 3 milyon 759 bin TL’lik 27 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

Bunlara ek olarak, muhasebe kayıtlarında yer almayan İdarenin kendi içinde izlediği bir kısım kurum ve kuruluşlardan ilave alacaklara da rastlandı. Bunlar raporda şöyle ifade edildi:

•İdare ile AKP’li Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı arasında imzalanan, 21 bin 818,59 m² yüzölçümlü taşınmazların 60 milyon 67 bin TL bedel üzerinden ve protokole ek olarak 6 adet dükkanın da 575 bin 256 TL bedel üzerinden 120 ay vadeli olarak satışı dolayısıyla 59 milyon 604 bin TL bedelli 54 adet vadesi geçmiş taksit borcu bulunuyor.

•Kars Belediye Başkanlığı ile İdare arasında imzalanan Kentsel Yenileme Takas Protokolü uyarınca 44 bin 946 m² yüzölçümlü taşınmazın takasından kalan 538 bin 907,80 TL 10 yıl vadeli borçtan kalan 530 bin 612 TL tutarındaki borç ödenmedi.

•AKP’li İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı’nın 108 adet konutun 28 milyon 760 TL’lik borcunun 11 milyon 686 bin TL’si duruyor.

•AKP’li İstanbul Esenler Belediye Başkanlığı, 519 bin 480 TL bedel üzerinden 47 adet konutun satışından kaynaklanan 4 milyon 382 bin TL’lik borcunun ödemesini yapmadı. •Kayyum tarafından yönetilen Ağrı Belediye Başkanlığı 29 milyon 532 bin TL’lik borcun 1 milyon 184 bin bedelli 23 taksitini ödemedi.

HESAP TUTARSIZ

Denetçiler ayrıca arsa, konut ve işyeri satışından doğan alacakları içeren kayıtlar arasında bir takım tutarsızlıklara da rastladı. Bunun, protokolleri imzalayan, protokollerden doğan muhasebe işlemlerini kayda geçiren birimlerin birbirinden farklı olmasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Sayıştay tüm işlemlerin tek bir birim tarafından yapılmasını önerdi.

ALACAKLAR ARTIYOR

İdarenin kurum ve kuruluşlardan olan alacaklarının yanısıra kişilere yaptığı sattığı taşınmazların bedelini tahsil etmekte de sorun yaşadığı bildirildi. Ödenmeyen taksit sayıları ve bunlara ilişkin tutarlarda artış gözlemlendiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

•10 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısı olan 8 bin 30 adet taşınmaz olduğu ve bu taşınmaz lara ait ödenmeyen toplam tutarın 267 milyon 837 bin TL’ye ulaştığı,

•15 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısı olan 5 bin 93 adet taşınmaz olduğu ve bu taşınmazlara ait ödenmeyen toplam tutarın 213 milyon 801 bin TL’ye ulaştığı,

•20 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısı olan 3 bin 522 taşınmazın ödenmeyen toplam tutarının 176 milyon 522 bin TL’ye ulaştığı,

•25 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısı olan 2 bin 483 taşınmazın ödenmeyen toplam tutarının 150 milyon 476 bin TL’ye ulaştığı, •30 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 2 bin 69 adet taşınmazın ödenmeyen toplam tutarının ise 137 milyon 863 bin TL’ye ulaştığı görülmektedir.